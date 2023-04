Von Streit und Oberlies hängt viel ab

Fußball-Landesliga: Zwei Führungsspieler sprechen über das Derby zwischen dem SV 09/35 und dem FCR

Von Andreas Dach

Beide haben schon den Dress des Derbygegners getragen. Beide gehören in ihren Mannschaften zu den Führungsspielern. Und beide haben etwas zu sagen. Grund genug, Frederik Streit (27) vom SV 09/35 Wermelskirchen und Dylan Oberlies (24) vom FC Remscheid vor dem Aufeinandertreffen in der Fußball-Landesliga am Samstag um 17.30 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion fünf identische Fragen zu stellen. Irgendwie nachvollziehbar, dass ihre Antworten in einigen Fällen voneinanderabweichen . . .

Welche Mannschaft ist die Nummer eins im Fußballkreis Remscheid und warum?

Frederik Streit: Die Tendenz geht nach Wermelskirchen. In den letzten Jahren hat der SV 09/35 doch meist gegen den FCR gewonnen, das wurde auch durch Siege im Kreispokal untermauert. Der höhere Siegschnitt liegt auf jeden Fall bei uns.

Dylan Oberlies: Ich finde, das kann man nicht so einfach sagen. Es zählt nur das, was auf dem Platz passiert. Und da werden wir am Samstag mal sehen, wie die Begegnung endet. Wir können nach den 90 Minuten ja noch einmal darüber sprechen.

+ Wenn FCR (hier in Schwarz mit Germano Bonanno) und SV 09/35 (mit Maxim Vlasiuc) aufeinandertreffen, geht´s zur Sache. © Michael Sieber

Welche Rolle spielt der FC Remscheid beziehungsweise im anderen Fall der SV 09/35 Wermelskirchen in Ihrer Erinnerung?

Frederik Streit: Der FCR spielt eine sehr positive Rolle bei mir. Die dreieinhalb Jahre waren eine schöne und aufregende Zeit, welche ich nicht missen möchte – mit Höhen und Tiefen. Adis Babic ist weiterhin ein guter Freund, zu Patrick Posavec gibt es auch Kontakt. Und bei Ahmed Al Khalil ist die Freude auch immer groß, wenn man sich sieht.

Dylan Oberlies: Ich habe nur schöne Erinnerungen an den SV 09/35, habe dort zehn oder elf Jahre in der Jugend gespielt. Wir haben viel zusammen unternommen und in der Niederrheinliga sogar den Pokal gewonnen. Mit Spielern wie Marin und Luca Postic, Alex Kelm und Sean Soares in meiner Mannschaft.

Wer gewinnt das Spiel an diesem Samstag? Und was ist dazu nötig?

Frederik Streit: Ich hoffe, dass wir gewinnen, auch wenn die Formkurve derzeit für den FCR spricht. Die Remscheider haben in den letzten Spielen besser abgeliefert. Wir werden an unsere maximale Leistungsgrenze gehen müssen, um die Partie für uns zu entscheiden. Wenn wir nur zwei Prozent weniger geben, wird das nicht reichen.

Dylan Oberlies: Es kommt aus meiner Sicht auf die Tagesform an. Wir haben in dieser Spielzeit ja im Pokal schon mit 5:0 gewonnen und in der Meisterschaft mit 0:3 verloren. Wir sind gut vorbereitet. Ich glaube, dass wir gewinnen.

Für welchen Verein spielen Sie in der kommenden Saison?

Frederik Streit: Ich habe für eine weitere Saison zugesagt, weil ich mich pudelwohl fühle. Ich konnte mich beim SV 09/35 persönlich und fußballerisch weiterentwickeln, der Zusammenhalt in der Mannschaft, im Trainerteam und im Umfeld ist super.

Dylan Oberlies: Es laufen noch Gespräche. Eine Vertragsverlängerung beim FCR ist noch nicht fix, aber ich denke, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden.

Wie denken Sie über den anderen Interviewpartner? So fürchterlich viele Berührungspunkte wird es positionsbezogen auf dem Spielfeld ja wahrscheinlich nicht geben.

Frederik Streit: Ich kenne Dylan nicht persönlich. Er ist aus meiner Sicht ein hervorragender Spieler, der 90 Minuten ackert und mit seinem starken linken Fuß auch fußballerisch gut drauf ist und eine Menge initiieren kann. Manchmal bewegt er sich nah an der Grenze zur roten Karte entlang. Das ist mir von mir selbst aus früheren Jahren auch nicht ganz unbekannt.

Dylan Oberlies: Mir ist Frederik auf persönlicher Ebene auch nicht bekannt. Ich halte ihn aber für einen Superkicker mit gutem Engagement auf dem Platz.

Die Fakten zum Spiel

SV 09/35 Wermelskirchen:Der Gastgeber rechnet mit einem guten bis sehr guten Besuch im Dönges-Eifgen-Stadion. 500 Zuschauer könnten erscheinen, vielleicht sogar mehr. Trainer Sebastian Pichura sagt: „Wir freuen uns sehr aufs Spiel, auch wenn es für einen Sieg nur drei Punkte gibt.“ Fehlen werden Alex Kelm (Oberschenkel), Yannick Raufeiser (Knie) und Christian Mendy (angeschlagen). Erik August dürfte nach seinem Urlaub noch keine Option für die Anfangsformation sein.

FC Remscheid: Die Ausfall-Liste ist größer geworden, weil neben Patrick Posavec, Marius Suchanoff und Lucas Kupfer nun auch Toni Zupo (nach einem Krankenhausaufenthalt) ersetzt werden muss. Trotzdem sagt Trainer Marcel Heinemann: „Wir wollen den Rückenwind nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie mitnehmen und punkten.“ Hammza Al Khalil wird den FCR verlassen, schließt sich dem Bezirksligisten SSVg. Velbert II an. Co-Trainer Mike Kupfer hat seinen Vertrag verlängert.