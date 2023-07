Von Duisburg über Australien bis nach Paris?

Die frischgebackene Deutsche Meisterin Kim Lea Müller.

Von Andreas Dach

Remscheid/Duisburg. Am Sonntag ist sie Deutsche Meisterin geworden. Tags drauf saß Kim Lea Müller schon im Flieger nach Australien, bester Stimmung. Was nicht verwundert: Die beste BMX-Radfahrerin des Landes besucht ihren deutschen Freund, der sich dort in „Down Under“ ein Jahr lang zum Reisen und Arbeiten aufhält. Stichworte: Work and Travel. Es wird viel zu erzählen geben. Vor allem von ihrem neuerlichen sportlichen Geniestreich, der ihr am Wochenende in Duisburg gelungen ist. Bei der DM, welche in die sogenannten Finals eingebettet war, hatte die 21-jährige Remscheiderin zwei blitzsaubere Fahrten hingelegt und ihre Konkurrenz abgehängt.

„Im ersten Lauf bin ich nicht zu krass ins Risiko gegangen“, beschreibt die Studentin (Sport und Trainingswissenschaften) ihre Herangehensweise. Das brachte ihr trotzdem schon einen so deutlichen Vorsprung, dass sie im zweiten Durchgang tief in die Zauberkiste greifen und mit spektakulären Tricks aufwarten konnte, welche sie noch nie bei einer Veranstaltung dieser Qualität gezeigt hat.

„Das war voll cool in Duisburg“, schwärmt sie von der Atmosphäre im Landschaftspark, wo Familie und Freunde die Daumen drückten. Diese Stimmung berauschte – und sie konnte ihre gute Form der letzten Monate und Jahre (EM-Zweite im Jahr 2022) bestätigen. „Ich gebe bei jedem Contest mein Bestes“, sagt Kim Lea Müller. Immer mit dem Blick nach Paris gerichtet. Dort finden im kommenden Jahr die Olympischen Spiele statt.

War der Gewinn der Deutschen Meisterschaft schon ein Riesenschritt gen Frankreich für sie? Wie gerne würde die Klasse-BMX-Fahrerin mit einem deutlichen „Ja“ antworten. Doch: „Es ist noch nicht einmal sicher, ob Deutschland überhaupt einen Platz für die Teilnahme bekommt.“

So bleibt ihr nicht anderes übrig, als Leistung zu bringen. Fünf- bis siebenmal pro Woche in der Halle von Wicked Woods in Wuppertal oder im BMX-Parcours von Birresborn (Eifel) zu trainieren. Um topfit für die Qualifikationsserie zu sein, die im kommenden Jahr stattfindet. „Es wäre schon toll, in Paris dabei zu sein“, sagt Müller wenig Überraschendes.

Erst einmal erholt sie sich aber in Australien. Macht zweieinhalb Wochen Urlaub an der Gold Coast. Am Strand. Im Meer. Die meiste Zeit wird sie dort auf dem fünften Kontinent aber auf dem BMX-Rad verbringen. Warum? Ihr Freund ist auch BMX-Fahrer. Wo die Liebe hinfällt . . .