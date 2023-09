Von der großen Bühne zum Alltag

Die Landesligisten mit Heimspielen: FCR empfängt Amern, der SV 09/35 die Holzheimer SG.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid/Wermelskirchen. Die einen kehren von der großen Bühne zurück in den grauen Ligaalltag. Die anderen sind auch in dieser Woche weiter auf Trainersuche. Gemeinsam haben der FC Remscheid und der SV 09/35 Wermelskirchen, dass an diesem Sonntag Heimspiele in der Landesliga auf sie warten.

FC Remscheid – VSF Amern (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). So wie FCR-Urgestein Patrick Posavec dürfte es nach dem Pokalfight am Mittwochabend allen gegangen sein, die bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV auf dem Platz gestanden haben. „Ich spüre schon meine Knochen, schlucke drei Magnesiumtabletten und gehe dann in die Eistonne“, erklärte der Offensivspieler. Doch nicht nur der Körper muss am Sonntag gegen Amern mitspielen. Auch der Kopf. Traf man auf den WSV noch vor einer Kulisse von 3000 Zuschauern, die für eine prächtige Stimmung sorgten, dürften sich nun nicht mehr als 300 Anhänger im weiten Rund des Stadions verlieren.

Bevor es allerdings gegen den Gegner von der niederländischen Grenze geht, blicken die FCR-Verantwortlichen noch einmal auf den Pokalknüller zurück. „Die Mannschaft hat sich super verkauft, und die Fans haben ein Fußballfest gefeiert“, betont FCR-Geschäftsführer Thorsten Greuling, der sich auch ausdrücklich bei den vielen Ehrenamtlern bedankte, die dazu beigetragen haben, dass alles glatt über die Bühne gegangen ist. Greuling: „Fast. Besonders geärgert hat mich allerdings, dass die Lautsprecheranlage wieder ausgefallen ist. Auch die Polizei war darüber alles anders als begeistert.“

Jetzt blicken aber alle auf die Partie an diesem Sonntag. „Da ist ein Sieg Pflicht. Das haben wir auch der Mannschaft gesagt. Wir wollen oben mitspielen“, sagt Greuling. Allerdings muss der FCR weiter auf ein wichtiges Trio verzichten. Adis Babic (Leiste), Finn Belzer (Außenbandriss) und Phil Knop (Zerrung) fallen auch im nächsten Meisterschaftsspiel aus. Der Einsatz von Michele Buscemi, der am Mittwochabend einiges einstecken musste, ist nicht gefährdet. Greuling: „Bei ihm waren es in erster Linie muskuläre Probleme.“

SV 09/35 Wermelskirchen – Holzheimer SG (So. 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion). Auch in dieser Woche ist über dem Eifgen noch kein weißer Rauch aufgestiegen. „Wir hatten gehofft, dass wir in diesen Tagen eine Lösung präsentieren können“, erklärt Wermelskirchens Vorstandsmitglied Fritz Schmitz. Daraus wurde allerdings nichts. Also wurde das Team auch in dieser Woche wieder von den Spielern des Mannschaftsrats trainiert. Das Coachen übernehmen am Sonntag der weiter verletzte Frederik Streit und Helge Kost.

Diese personelle Konstellation hat bekanntlich am vergangenen Sonntag beim 3:3-Remis in Dilkrath erste Früchte getragen. „Damit ist auch die Stimmung in dieser Woche bereits viel besser gewesen“, berichtet Kapitän Umut Demir. Ob man allein mit guter Laune allerdings gegen den Primus der Liga bestehen kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Bei nun 19 Gegentoren in fünf Spielen scheint zudem klar zu sein, wo bei den Wermelskirchenern der Schuh drückt. „In der Defensive haben wir uns bisher einfach zu viele Fehler geleistet“, redet auch Demir nicht um den heißen Brei herum. Dass dies gegen die Holzheimer, die genau am anderen Ende der Tabelle stehen, fatale Folgen haben könnte, wissen auch die Gastgeber.

Aus personeller Sicht fehlen weiter die Langzeitverletzten. Ansonsten gibt es einige erkältete Akteure.

Neuzugang

Wermelskirchens Gegner Holzheim hat sich noch einmal ordentlich verstärkt. Vom Regionalligisten 1. FC Bocholt kommt Stephane Mvibudulu. Der 30-Jährige hatte einige Stationen in seiner Karriere. Unter anderem in der 2. Liga bei 1860 München. In der 3. Liga hat er bei den Stuttgarter Kickers und für Wehen Wiesbaden gespielt.