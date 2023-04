Von Belgien über Schalke bis Potsdam

Gespräch: Michael Röttgen bezieht im Insta-Podcast des RGA-Sports zu vielen Themen Stellung.

Von Andreas Dach

Am Sonntagabend war er Gast in unserem Lokalsport-Podcast („Abpfiff“) auf Instagram. Dabei hat Michael Röttgen, Torhüter des SC Ayyildiz Remscheid, einige bemerkenswerte Sätze zu unterschiedlichen Themen formuliert. Mehr als Grund genug, ihn damit auch in der Printausgabe und auf RGA-online zu Wort kommen zu lassen.

Michael Röttgen über seine Reisen mit dem Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, dessen Fan er ist.

In der Europa League haben meine Frau Sonja und ich Bayer am Donnerstag vergangener Woche zum Rückspiel bei Union Saint-Gilloise nach Belgien begleitet. Wir haben ein Hotel gebucht und dachten, problemlos vor dem Stadion an Karten zu kommen. Koste es, was es wolle. Das war dann aber nicht der Fall. Wir haben diverse Leute angesprochen, aber es gab keine Möglichkeit. So haben wir in einem Bistro direkt vor dem Stadion des RSC Anderlecht das Spiel geschaut. Da war sehr lustig in der Kneipe, wo die Leverkusener Anhänger in der Mehrzahl waren. Es hat eine friedvolle Stimmung geherrscht. Zum Halbfinale nach Rom würden wir auch gerne reisen. In dem Fall machen wir das aber nur, wenn wir Tickets haben. Erst dann würden wir uns nach vernünftigen Flügen und Hotels umschauen. Wir buchen nicht noch einmal vorher.

Michael Röttgen über das Traditionsspiel gegen den FC Schalke 04, als er im Kasten der Remscheider Legenden elf Gegentore kassierte.

Zunächst einmal: Es war eine tolle Veranstaltung, die Hans-Jörg Wolschon organisiert hat. Es wäre schön, wenn es so etwas öfter noch einmal geben würde. Zumal man dann gebündelt Fußballer trifft, bei denen es schön ist, sie mal wiederzusehen. Ich nenne einfach nur mal Namen wie Ralf Derkum, Carsten Pröpper oder Luis Lopez. Aber da waren natürlich noch ganz viel andere. Das Ergebnis ist nicht überraschend gekommen. Wir wussten alle, dass unsere Mannschaft überaltert ist.

Michael Röttgen über den Abstiegskampf mit dem SC Ayyildiz in der Fußball-Bezirksliga.

In der vergangenen Saison haben wir auch im Abstiegssumpf gesteckt und uns erst am vorletzten Spieltag gerettet. Wir sind also geübt. Es ist unglaublich, was für eine Bewegung in der Bezirksliga ist. Vor sechs Wochen beispielsweise haben doch alle geglaubt, dass der SC 08 Rade gerettet ist. Jetzt steht das Team auf einem Abstiegsplatz. Schade, dass wir am Sonntag in Solingen nicht gepunktet haben. Da hätten wir Zählbares mitnehmen können.

Michael Röttgen über den bevorstehenden Sonntag, an dem seinem Sohn Gianluca in Potsdam ein außergewöhnliches Erlebnis zuteil wird.

Er gehört dem Gespann mit Kristijan Rajkovski und Marvin Szlapa an, welches das DFB-Pokalfinale der U19 leitet. Mich freut das für unseren Sohn. Das ist ein tolles Ereignis, welches er sein Leben lang nicht vergessen wird. Klar, dass meine Frau Sonja und ich gerne dabei wären. Wenn der SC Ayyildiz jetzt schon gerettet wäre, hätte ich geschwankt, ob wir nicht dort hinfahren sollen. In der jetzigen Situation aber bekommt mein eigenes Spiel den Vorzug.

Michael Röttgen über sein Alter (54) und die fußballerischen Zukunftsplanungen.

Ich bin immer noch immer beeindruckt von den 15 kassierten Toren des vergangenen Wochenendes und erkläre meinen sofortigen Rücktritt. Nein, im Ernst. Ich weiß nicht, was im Sommer passiert. Das hängt ja auch davon ab, was der Verein möchte. Wenn man noch ein weiteres gemeinsames Jahr mit mir möchte, ist das die eine Sache. Wenn man lieber mit zwei 18-Jährigen arbeiten möchte, weil man das als besseren Weg für die Zukunft ansieht, bin ich auch niemandem böse. Ob ich in letztgenannten Fall aufhöre oder bei einem anderen Verein auftauche, weiß ich nicht. Wichtig ist es, fit zu bleiben und Spaß zu haben.

Michael Röttgen über seine Verbindung zu Panther-Manager Frank Lorenzet.

Wir haben gemeinsam Abitur gemacht und auf dem Schulhof immer mit dem Tennisball Fußball gespielt. Lori ist dabei gegrätscht wie ein Verrückter, konnte damals schon nicht verlieren. Ich aber auch nicht. Ich schaue mir gerne mal Spiele der Panther an, leider passt es oft mit der Anwurfzeit nicht mit meinen Möglichkeiten überein.

Abpfiff

Unser neues Podcast-Format namens „Abpfiff“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Immer am Sonntag geht die RGA-Sportredaktion zu späterer Stunde (nach 20 Uhr) live auf Sendung. Gerne mit Gästen wie kürzlich Michael Röttgen.