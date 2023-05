Vom Endspiel bis hin zum Neuaufbau

Rückraumspieler Philipp Hinkelmann im Anflug in seinem letzten Spiel für die HGR am Samstag in der Halle Neuenkamp. Landet er nun wieder bei den Bergischen Panthern in Hilgen?

Panther siegen in der DHB-Quali in Hessen – HGR ärgert den Meister in der Regionalliga

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

DHB-Qualifikation: SG Rodgau Nieder-Roden – Bergische Panther 31:34 (19:20). Ja, ja und noch einmal ja! Mit einer in einigen Phasen überragenden Leistung setzten sich die Bergischen Panther nicht nur im hessischen Hexenkessel durch, sondern sicherten sich damit auch das Endspiel um den Einzug in den DHB-Pokal am kommenden Samstag vor eigenem Publikum. Gelingt dann in Hilgen ein Sieg gegen den Stralsunder HV, hätten sich alle Mühen dieser kräftezehrenden und zeitintensiven Qualifikationsrunde gelohnt.

Trainer Marcel Mutz begeisterte sich zu Recht an dem Auftritt seines Teams: „Was die Jungs geleistet haben, war bärenstark. Es war ein Sieg des Willens.“ Die Atmosphäre war aufgeheizt, doch die Panther behielten in allen Phasen einen kühlen Kopf und setzten das um, was sie sich vorgenommen hatten. Vor allem nutzten sie ihre Chancen besser als noch im Hinspiel, als man über ein 23:23 nicht hinausgekommen war.

So entwickelte sich von Beginn an eine hochattraktive Partie, zu welcher beide Teams beitrugen. Schon zur Pause hatte man beinahe das Hinspielresultat erreicht. Es ging hin und her – mit offenem Visier. In Abschnitt zwei fanden die Gäste in der Deckung immer besser Zugriff, zudem hielt Max Conzen wichtige Bälle. Auch der aus der 2. Mannschaft aufgerückte Schlussmann Tim Merten durfte kurz Wettkampfluft schnuppern. Er wehrte einen Siebenmeter ab, hatte aber Pech, dass der Nachwurf saß.

Beim Stand von 29:22 (45.) schienen die Panther durchzusein. Erst als die Körner in der Schlussphase ein wenig schwanden, kam die SG Rodgau Nieder-Roden noch ein wenig heran. Ein Unentschieden hätte dem Gastgeber schon für den vorzeitigen Einzug in die 1. Runde des DHB-Pokals gereicht. Doch da machten die Bergischen Panther nicht mit, obwohl sie personell auf dem Zahnfleisch gingen. Jan Blum kam aus gesundheitlichen Gründen gar nicht zum Einsatz, David Bleckmann nur für Minuten. Mutz: „Die, die gespielt haben, haben geliefert.“ So ist es.

Regionalliga: HG Remscheid – interaktiv Handball 33:34 (16:15). Als kurz vor Spielbeginn diejenigen, die bleiben, und die, die gehen, voneinander „getrennt“ wurden, standen aufseiten der Abgänge mehr Aktive als auf der „Habenseite“. „Wir stehen vor einem echten Umbruch“, erklärte HGR-Geschäftsführer Tiberius Jeck. Finanzielle Einsparungen sind bekanntlich die Begründung. „Allerdings arbeiten wir an einem neuen schlagkräftigen Kader“, kündigte Jeck an.

+ Die überglücklichen Bergischen Panther nach ihrem Auswärtssieg in Rodgau. © Frank Lorenzet

So gesellten sie zu den bereits bekannten Abgängen auch Philipp Hinkelmann und Dominic Luciano. Sebastian Schön muss seine sportliche Karriere aufgrund seiner Knieverletzung beenden. „Ich kann es mir aus beruflichen Gründen nicht leisten“, sagte Schön, der mit Tränen in den Augen schweren Herzens zur Verabschiedung ging.

Einen dicken Kloß im Hals hatte auch manch anderer. Wie Keeper Tobias Geske, der noch einmal einen bärenstarken Tag erwischte und zwei Tore erzielte. „Irgendwann muss aber Schluss sein.“ Derweil jubelten alte Weggefährten Rechtsaußen Achim Jansen von der Tribüne aus zu, als er noch einmal zwei Siebenmeter verwandelte. „Spielen konnte ich aufgrund meiner Verletzung leider nicht mehr.“ Das konnte Linksaußen Pascal Hermann, der auch dazu beitrug, dass die Remscheider den Drittliga-Aufsteiger am Rande der ersten Saisonniederlage hatten. „Zumindest ein Remis wäre gerecht gewesen. Ich freue mich jetzt auf einen handballfreien Sommer.“

Vor dem steht Hinkelmann derweil nicht. „Mit der HGR, die mir sehr viel bedeutet, bin ich im Guten auseinandergegangen. Ich werde meine Karriere fortsetzen“, erklärte der 30-Jährige, dem Kontakte zum Drittligisten Bergische Panther nachgesagt werden.

Und natürlich fiel auch dem scheidenden Trainer Alexander Zapf der Abschied nicht leicht: „Die HGR ist nun einmal ein ganz besonderer Verein für mich.“ Seine seit Samstagabend nun Ex-Schützlinge lobte er zum Abschied in den höchsten Tönen: „Heute haben noch einmal alle gezeigt, was in ihnen steckt und was sie für ein tolles Team waren.“ Nur mit einem Sieg belohnten sie sich vor einer stimmungsvollen, sehr gut gefüllten Tribüne nicht. Eine 32:30-Führung nach 56 Minuten reichte nicht. Ex-Bundesligaspieler Ali Oelze und der starke Hendrik Stock wendeten das Blatt.

Statistik

Panther-Tore: Schlösser (9/1), Görgen (7), Weiß, Ueberholz, T. Blum (je 5), Wolter (3).

HGR-Tore: Suiters, Jung (je 6), Luciano, Rath (je 4), Hermann (3), Taymaz, Hinkelmann, Handschke, Geske (je 2), Jansen (2/2).