Vogts starker Auftakt

Remscheid. Glückwunsch an Pauline Vogt vom Remscheider TV. Die Rollkunstläuferin belegte bei ihrer ersten Teilnahme an den Landesmeisterschaften Pflicht in Wuppertal auf Anhieb den zweiten Rang.

In der Startklasse „Kunstläufer Mädchen“ zeigte sie sich bestens vorbereitet durch Trainerin Britta Jaeger und betreut von Abteilungsleiterin Sabrina Leyendecker. In Kürze nimmt sie an den NRW-Titelkämpfen Kür in Walsum teil. ad