VIP-Tickets für Spiel des BHC zu gewinnen

Für die ganz besonderen Spiele in der Handball-Bundesliga weicht der Bergische HC in die Landeshauptstadt aus. Und die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt gehört eindeutig in diese Kategorie. Deshalb findet diese Begegnung nun am Sonntag, 11. Dezember, in Düsseldorf statt. Anwurf im PSD-Bank-Dome ist um 16.05 Uhr.