VIP-Tickets für den BHC zu gewinnen

Letzte Heimspiele haben immer ein ganz besonderes Flair. Weil dann auch Verabschiedungen anstehen, ist viel Platz für Emotionen. So wird es auch im letzten Heimspiel des Bergischen HC in der Handball-Bundesliga sein. Am Sonntag, 11. Juni, empfängt der BHC in der Wuppertaler Unihalle den HC Erlangen.