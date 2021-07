Vierfüßler: Jetzt gibt es eine Allround-Übung

LTG und RGA halten Sie fit. Bei der dieser Übung wird der ganze Körper beansprucht.

In diesem Teil der Serie „Fit bleiben trotz Corona“ geht es um den sogenannten Vierfüßler. „Und das ist wieder eine echte Allround-Übung“, betont Nelly Illinger-Jansen, die Sportmanagerin der Lenneper TG, im aktuellen Teil unserer Serie. Die wird in Kooperation zwischen der LTG und der Sportredaktion des Remscheider General-Anzeigers veröffentlicht. In Zeiten der Corona- Krise wollen wir Ihnen helfen, auch daheim fit zu bleiben.

Fit trotz Corona: So geht der Vierfüßler

Der sogenannte Vierfüßler-Stand kombiniert eine Fixierung der Rumpfmuskulatur mit einem stabilen Schultergürtel bis hin zur Streckung im Halsbereich. Aus dieser Position werden diagonal zuerst der linke Arm und das rechte Bein gestreckt. Anschließend genau anders herum. „Durch die Streckung des Beines wird die Muskulatur in der Wade, im Oberschenkel, im Po bis hin zur Lendenwirbelsäule beansprucht“, beschreibt die LTG-Sportmanagerin die Übungsvorteile.

Ausgangsposition: Man geht in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter der Schulter, dem Knie und der Hüfte. Die Ellenbogengelenke sind leicht gebeugt.

Bewegungsausführung: Man atmet aus und hebt den rechten Arm und das linke Bein an. Dann wird eingeatmet und Arm und Bein werden abgesenkt. Nun atmet man wieder aus und wiederholt die Übung mit dem linken Arm und dem rechten Bein. Pro Seite und je nach Ausdauer sollten 15 bis 20 Wiederholungen erfolgen.

Hinweise: Das Becken und den Schultergürtel sollte man stabil halten. Die Halswirbelsäule bleibt in der Verlängerung. Arm und Bein werden nur auf Rumpfhöhe angehoben.

Was bringt das? Nelly Illinger-Jansen betont noch einmal die vielen Vorteile dieser echten Allroundübung: „Beim Anheben des Armes werden die Muskeln im Bereich des oberen Rückens, der Schulter, des Nacken, sowie des Ober- und Unterarm angespannt. Nach dieser dynamischen Streckung der beiden Extremitäten erfolgt unmittelbar das Zurückführen. Durch die Integration der Arme und Beine ist der ganze Körper in Aktivität. Hierbei wird die Körpermitte so stabil gehalten, und erfordert eine effiziente Koordination von Armen und Beinen.“ pk

