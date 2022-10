Vier Tore: Fatih Kurt rückt mit an die Spitze

Fußball: Wettbewerb nimmt Fahrt auf

Von Peter Brinkmann

Nachdem in der Vorwoche keine gravierenden Bewegungen beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe zu vermelden waren, hat sich diesmal viel getan. Maßgeblich daran beteiligt war der SC Ayyildiz, der im Bezirksliga-Derby beim BV Burscheid einen 7:3-Sieg feierte. SCA-Akteur Fatih Kurt glänzte als vierfacher Torschütze und hat sich mit neun Treffern an die Spitze des Goldenen Schuhs geschossen. Er teilt sich nun die Führung mit Fynn Schneider vom SC 08 Rade. Schneider, in den letzten Wochen alleiniger Spitzenreiter, steuerte ein Tor zum 2:2 der Kollenberger gegen den SSV Bergisch Born bei. Auf dem zweiten Rang lauert Luca Lenz vom SCA, der bei der Partie in Burscheid vor allem als großartiger Vorbereiter in Erscheinung trat. Zu den Verfolgern mit jeweils fünf Erfolgen gesellt sich nun Francesco Di Donato vom FC Remscheid.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Fatih Kurt (SCA), Fynn Schneider (SC 08 Rade, je 9 Tore).

2. Luca Lenz (SCA, 7).

3. Francesco Di Donato (FCR), Eray Yigiter (SV 09/35), Jannik Hoffmeister (Born), Justin Lüdtke (DTV, je 5).

4. Patrick Posavec, Ahmed Al Khalil (beide FCR), Aydin Türksoy (SV 09/35), Nick Salpetro, Anis Geus (beide Born), Joel Schneider (SC 08 Rade), Dogukan Ulgur (BV Burscheid, je 4).