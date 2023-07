Vier Alpenpässe sind kein Hindernis

Stefan und Finn Wagner erfüllen sich einen sportlichen Traum.

Von Andreas Dach

Remscheid/Sölden. Sie pflegen ihre gemeinsamen Vater-Sohn-Events seit langem. Mindestens einmal im Jahr suchen sich Stefan Wagner (55) und sein Sohn Finn (20) ein besonderes Ereignis heraus, bei dem sie bewusst ganz viel Zeit miteinander verbringen. Das kann mal eine Städtefahrt nach Hamburg sein, mal eine Mountainbiketour, mal eine Graffiti-Foto-Aktion. Diesmal hatten sich die Lenneper für den Ötztaler Radmarathon entschieden. Der gilt als so etwas wie die inoffizielle WM. Eine Erfahrung der außergewöhnlichen Art, wenn man weiß, dass 227 Kilometer mit 5500 Höhenmetern mit dem Rennrad zu bewältigen waren. Schon einmal vorweg: Beide finishten, beide fuhren gesund und überglücklich ins Ziel. Und das war in einem Feld von über 4000 Teilnehmern absolut nicht selbstverständlich. Etwa 500 Aktive mussten vorher aussteigen. Nach Stürzen, aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie das Zeitlimit überschritten hatten.

Die Idee, sich dem Rundkurs über vier Alpenpässe zu stellen, war bei einem Aufenthalt in Sölden im vergangenen Jahr entstanden. Dort war Familie Wagner gewandert und geklettert, hatte einen Aktivurlaub verbracht. „Wir lieben die Berge“, sagt Stefan Wagner. Es gibt eine besondere Affinität. In dem Ferienort, der vor allem durch seine idealen Wintersportbedingungen Berühmtheit erlangt hat, plöppte immer wieder der Hinweis auf den Ötztaler Radmarathon 2023 auf. Auf die 42. Auflage. Es ist unglaublich schwierig, an Startplätze – es gab über 19.000 Bewerbungen – zu kommen. Da passte es, dass dem Hotel, in welchem sie untergebracht waren, ein gewisses Kontingent zur Verfügung stand. Also entschieden sich die Lenneper, die in der Nähe der Sportanlage Hackenberg wohnen, spontan zur Anmeldung. Nicht ansatzweise ahnend, was auf sie zukommen würde. Nämlich einer der schwersten Jedermann-Marathons überhaupt.

Stefan und Finn Wagner trainierten intensiv. Der Vertriebsleiter einer Werbeagentur (Bertelsmann in Gütersloh) und der BWL-Student aus Köln schaufelten sich jede mögliche Minute frei und machten Kilometer. Wie so oft in solchen Fällen: Ohne das Verständnis von Katja Wagner, Ehefrau und Mutter des Radsportgespanns, wäre es nicht möglich gewesen, sich entsprechend vorzubereiten. Sie ließ den beiden auch ihr Vater-Sohn-Wochenende und blieb daheim, als es für die Remscheider in die Alpen ging. „Sie hat von zu Hause aus per Livestream mitgefiebert“, sagt Stefan Wagner. „Zusammen mit Oma und Opa.“

Massensturz zu Beginn – Lenneper können ausweichen

Wirklich zu Gesicht bekam sie ihre Lieben nicht. Dazu war das Feld zu wuselig unterwegs. Wohl aber registrierten die Daheimgebliebenen genau, dass es zum Teil zu unschönen Stürzen kam. Schon nach 17 Kilometern ereignete sich ein Massensturz. Stefan und Finn Wagner waren gottlob nicht betroffen, konnten ausweichen.

Sie waren in unterschiedlichen Leistungskategorien unterwegs und dementsprechend auch nie beieinander fahrend. Nicht am Kühtaisattel, nicht auf dem Brenner, nicht auf dem Jaufenpass und nicht am Timmelsjoch. Der Rundkurs führte von Österreich nach Italien (Südtirol) und zurück. Technisch sehr anspruchsvoll. Mit halsbrecherischen Abfahrten, bei denen Finn Wagner bis auf ein Tempo von 100 Kilometer pro Stunde kam. Irre. Der Papa ließ es vergleichsweise ruhiger angehen und war dabei immer noch atemberaubend forsch (75 km/h). Regelrecht euphorisierende Erlebnisse in einer traumhaften Landschaft. Doch es gab auch Momente, in denen unterwegs gezweifelt wurde. Schaffe ich es? Bleibe ich innerhalb der Zeitfenster?

+ Zum Besuch der RGA-Sportredaktion hatten Finn und Stefan Wagner (v.l.) extra ihre Finishershirts vom Ötztaler Radmarathon übergestreift. © Andreas Dach

Ja, ja, es klappte alles. Beide hielten sich im vorderen Fünftel des Teilnehmerfeldes auf, als dieses morgens um 6.30 Uhr auf den Weg geschickt wurde. „Das war schon wichtig“, verdeutlicht Finn Wagner beim RGA-Redaktionsbesuch. „Wir waren bereits 15 Kilometer weit weg, als die Letzten noch über die Startlinie fuhren.“ 4000 Fahrräder mussten sich aus dem Talkessel schließlich erst einmal in Gang setzen – da war es richtig, dass das bergische Duo bereits um 5.15 Uhr bereit zur Abfahrt gewesen ist. Motto: Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Zwei Heißluftballons setzten sich in Bewegung, zwei Helikopter gingen in die Höhe, damit perfekte Filmaufnahmen entstehen konnten.

Ein Stück weit vergingen die Stunden wie im Rausch. Der Slogan des Rennens lautete: „Ich habe einen Traum.“ Die beiden Lenneper erfüllten sich diesen Traum. Das Publikum war beinahe ekstatisch wie bei der Tour de France. Feuerte an, machte Mut, jubelte zu. Momente für die Ewigkeit. Hoch zum Jaufen war es für Stefan Wagner „der Horror“, für seinen Sohn Finn „der einfachste Berg“. Jeder erlebte die Strecke anders. Nur in St. Leonhard in Südtirol gab es keine zwei Meinungen angesichts von 41 Grad, die dort herrschten. Wie gut, dass es Wasserschläuche gab, die für Erfrischung sorgten.

Der 20-jährige Finn Wagner war nach 9:30:30 Stunden im Ziel – in der allgemeinen Klasse der bis 35-Jährigen. Er war einer der Jüngsten überhaupt auf der Strecke gewesen. Der Altersschnitt der Teilnehmer hatte bei 45 Jahren gelegen. Da war der Papa einige Jährchen drüber mit seinen 55 in der Masterklasse 2. Seine 12:57:39 Stunden erfüllten ihn mit Stolz. Eine halbe Stunde vor Ende des Rennens hatte er seinem Nachwuchs eine Nachricht geschrieben: „Ich möchte im Ziel abgeholt werden.“

Natürlich holte Finn Wagner seinen Vater ab, als der mit „Pipi in den Augen“ in Sölden ankam. Er hatte in der Zwischenzeit neue Freunde vor Ort gefunden: „Hier sind alle gleich verrückt.“ Die Wagners riefen daheim an, aßen noch zu Abend und gingen ins Bett. Inzwischen sind sie längst daheim und denken schon an die sportliche Zukunft. Der Münsterland Giro im Oktober könnte ein Thema werden. „Und am Mont Blanc soll es auch so ein extremes Ding wie im Ötztal geben“, sagen sie unisono. „Mit noch mehr Höhenmetern.“ Wie war das noch mit den Träumen?

Radmarathon

Der Ötztaler Radmarathon wurde seit 1982 jährlich Ende August/Anfang September ausgetragen. Diesmal wurde er auf Juli verlegt. Mit dem Hinweis auf eine geringere Verkehrsbelastung in diesem Monat. Schon im kommenden Jahr soll er wieder später (1. September) stattfinden.

Dazu: Kim Lea Müller nach DM - Von Duisburg über Australien bis nach Paris?