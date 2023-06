Vier Abschiede sorgen für Gänsehaut

Blick über den Zaun: Der BHC verliert, der VfL holt „nur“ einen Punkt.

Bergisches Land. Er hatte das erste Tor für den Bergischen HC gegen den HC Erlangen erzielt (1:2) und auch das letzte (29:30). Arnor Thor Gunnarsson war schon immer ein prägender Typ gewesen. Der Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten beendete seine aktive Karriere am Sonntag in der Wuppertaler Uni-Halle nach elf großartigen Jahren. „Es war mir eine Ehre“, sagte der gerührte Gunnarsson. „Ich durfte mit unfassbar guten Handballern zusammenspielen.“ Seine ganze Familie war angereist, mehr als 2500 Zuschauer wurden dem Linkshänder mit Standing Ovations gerecht.

Der Isländer war nicht der einzige Spieler, der verabschiedet wurde. Auch Fabian Gutbrod macht Schluss, kann auf zehn Jahre im BHC-Dress zurückblicken. „Es war die schönste Zeit meiner Handballerlaufbahn“, stellte er klar. Ähnlich drückte es Csaba Szücs aus, der auf sechs Jahre bei den Löwen kommt. Er ging, wie er einst gekommen war – auf Krücken. Das Verletzungspech war ein treuer Begleiter des Abwehrspezialisten gewesen. Simen Schönningsen zieht nach zwei Jahren weiter. „Sehr dankbar“, wie er es ausdrückte. „Es war mein Traum gewesen, in der Handball-Bundesliga zu spielen. Der BHC hat mir das ermöglicht.“ Geschäftsführer Jörg Föste drückte allen Spielern gegenüber seinen Dank aus, besonders aber Gunnarsson und Gutbrod: „Ihr seid hier zu Ikonen geworden.“ Kein Zufall also, dass sie offiziell in die Hall of Fame beim BHC aufgenommen wurden.

Das Spiel lässt sich schnell zusammenfassen. Der Gastgeber leistete sich – vielleicht auch im Hinblick auf die nahenden Abschiede – zu viele Fehler als Folge von Konzentrationsmängeln. Das nutzte Erlangen in einer engen Partie dankbar aus.

Der VfL Gummersbach kam bei Absteiger GWD Minden nur zu einem 38:38. Nur deshalb, weil zur Pause ein Vorsprung mit sechs Toren Differenz gestanden hatte (23:17). Da deutete nichts auf eine Aufholjagd der Ostwestfalen hin. Doch letzte Spieltage stehen oft für Überraschendes. ad