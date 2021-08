Viele sportliche Highlights warten in 2020

Night on bike – der Name ist auch 2020 Programm. In Radevormwald wird auch in der Nacht geradelt.

In den kommenden zwölf Monaten gibt es im Lokalsport ein reichhaltiges Angebot. Eine erste Übersicht sorgt für Vorfreude.

Von Peter Kuhlendahl und Fabian Herzog

JANUAR

Gleich am kommenden Wochenende (11./12. Januar) kann man in der Sporthalle Am Schwanen in Wermelskirchen den Fußball-Nachwuchs nationaler und internationaler Topteams bestaunen. Der SV 09/35 richtet wieder ein internationales U13-Turnier aus.

+ Bei der 1. Remscheider Boxnacht im Jahr 2018 gab es packende Kämpfe zwischen den Aktiven. © Holger Battefeld

Die Box-Fans kommen in der Halle West in Reinshagen auf ihre Kosten. Dort findet am Samstag, 11. Januar, die 2. Remscheider Boxnacht statt. Acht Profiboxkämpfe und vier Kickbox-Duelle stehen auf dem Programm. Los geht es um 17 Uhr. Bis 22 Uhr werden die Kämpfer im Ring stehen.

APRIL

Vor über zehn Jahren ließ der TV Frisch Auf Lennep einen Versuchsballon steigen und veranstaltete am Ostermontag einen Osterlauf. Der ist mittlerweile längst in der Szene etabliert. Am 13. April werden wieder hunderte Aktive auf die unterschiedlichen Strecken gehen (5 und 10 km, Halbmarathon).

MAI

Die letzten Entscheidungen bei den Handballern fallen endgültig am 9. und 10. Mai. Dann stehen von der Regionalliga abwärts – in der 3. Liga ist für die HSG Bergische Panther bereits am 25. April Feierabend – die letzten Meisterschaftsspiele an. Für die HG Remscheid wird endgültig klar sein, ob sie den Klassenerhalt in der Regionalliga packt. Für die Panther II, ob sie den Aufstieg in die Oberliga schaffen. Der Wonnemonat war 2019 der Endspielmonat für die Rollhockey-Herren und -Frauen der IGR Remscheid. Die Remscheiderinnen sollten den 2. und 9. Mai, die Tage der DM-Finalspiele, im Kalender haben.

+ Die Triathleten messen sich bei der Veranstaltung des ATV Hückeswagen bei ihrer ersten Disziplin in der Bevertalsperre. © Roland Keusch

Die IGR-Herren dürften eher Zuschauer sein (25.4./2.5.). Dafür haben sie die beiden Termine für die Pokalendspiele (16./17. Mai) fest im Blick. Bei den Frauen steht das Datum noch nicht fest. Die Fußballer von den Kreis- ligen bis zur Landesliga gehen nach den letzten Spieltagen am 24. Mai in die Sommerpause. In allen Ligen dürfte es oben und unten bis zum Schluss spannend sein. Das letzte Maiwochenende steht im Zeichen des Jugend-Fußballs. Die SG Hackenberg und die TS Struck veranstalten an den Pfingsttagen ihre großen Turniere für den Nachwuchs.

JUNI

Das 16- und das 24-Stunden-Rennen für Einzelfahrer und Teams bei der Night on bike in Radevormwald sind seit Jahren extrem angesagt und erfreuen sich weit über die Grenzen des Bergischen Landes hinaus großer Beliebtheit. Die Mischung aus sportlicher Herausforderung und der Party auf der Alm in Ispingrade dürfte vom 5. bis 7. Juni wieder hunderte Radsportler in die Bergstadt locken. In der 2. Bundesliga haben die Judoka des Remscheider TV zwar nur einen Heimkampf. Wer den RTV aber kennt, weiß, dass er am 13. Juni in der Halle Neuenkamp einiges auf die Beine stellen wird. Zu Gast ist dann der JC Koriouchi Gelsenkirchen.

AUGUST

Er ist eine der ältesten Veranstaltungen ihrer Art in Europa. Der Triathlon des ATV Hückeswagen wird wieder Aktive aus ganz Deutschland in die Schlossstadt locken. Die 38. Auflage findet am 15. August statt. Start ist wie immer an der Bevertalsperre. Das Ziel ist die Sportanlage Schnabelsmühle. Die Triathleten können zwischen der Volks- und der Mitteldistanz wählen.

SEPTEMBER

Der Mountainbike-Cup des RV Adler Lüttringhausen geht am 27. September bereits in seine zwölfte Auflage. Das MTB-Rennen am Blaffertsberg ist erneut Teil des XCO-NRW-Cup, der großen Rennserie in Nordrhein-Westfalen. Und nicht nur das: Diese bildet sogar den Abschluss. Dass dieser keinesfalls zur Spazierfahrt wird, dafür sorgt das anspruchsvolle Streckenniveau. Gefahren wird in der Hobby-, Lizenz- und der Schülerklasse.

OKTOBER

Am 25. Oktober fällt zum 20. Mal der Startschuss für den Röntgenlauf. Auch dann werden wieder tausende Aktive aus der ganzen Welt dabei sein. Zum runden Geburtstag haben sich die Organisatoren des Röntgensportclubs aber auch noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt neben den altbekannten Strecken auch wieder einen 100-Kilometer-Lauf. Eine sehr große Herausforderung für Aktive und die Macher.

DEZEMBER

Der letzte Tag des Jahres gehört den Läuferinnen und Läufern. Am 31. Dezember richten der Lüttringhauser TV und der Reinshagener TB zum 17. Mal den Silvesterlauf aus. Start und Ziel für die anspruchsvolle 14-Kilometer-Strecke ist im Stadion Reinshagen.

AUSBLICK

HÖHEPUNKTE Hier haben wir in einem ersten Überblick sportliche Großereignisse oder besondere Ereignisse aufgelistet. Dies natürlich ohne Garantie der Vollständigkeit. Es wird noch einige sportliche Höhepunkte mehr geben. Zum einen stehen aber die genauen Termine noch nicht fest. Zum anderen sind uns Organisatoren die Antworten auf Nachfrage bisher schuldig geblieben.