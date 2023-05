Viel Kreativität kann Durst löschen

Der „LTV-Abholdienst“ in der Redaktion des RGA: Svenja Wappler, Christian Röder, Hendrik Görke und Melissa Wellershaus (v.l.) nahmen die Veltins-Shirts und die Getränke stellvertretend für die Männer- und die Frauen-Mannschaft entgegen.

Mannschaftfahrten: Der LTV löst einen Gewinn aus dem Jahr 2019 ein.

Von Andreas Dach

Der Gewinn lag schon einige Jahre zurück. Dann kam Corona. Jetzt endlich hatte die RGA-Spotredaktion die Gelegenheit, ihre Zusage mit Leben zu erfüllen. Und erfreute Handballerinnen und Handballer des Lüttringhauser TV mit T-Shirts sowie 30 Litern Bier. Kreativität muss schließlich belohnt werden. Was dahinter steckt und wie Vereine auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit haben, sich selbst für besonders aussagekräftige Mannschaftsfotos zu belohnen – das beschreiben wir in den folgenden Zeilen.

Woran hatte sich der LTV seinerzeit beteiligt?

Immer dann, wenn die Zeit der Mannschaftstouren ansteht, schicken viele Clubs uns gerne Bilder. Aus Mallorca oder dem Sauerland, aus Hamburg oder aus Holland. Oft per Facebook, genauso oft per Instagram oder ganz einfach per Mail. Das erfreut uns sehr – weil wir unseren Leserinnen und Lesern auf diese Weise zeigen können, wie ausgelassen, fröhlich und stimmungsvoll es auf solchen Fahrten zugeht.

Warum durfte sich der Lüttringhauser TV nun über den Gewinn von 25 Veltins-T-Shirts und 30 Litern Bier freuen?

Wir haben uns damals im Jahr 2019 spontan entschieden, einen Club für das schönste/lustigste/kreativste Bild zu belohnen. Haben uns im RGA-Sport alle Tourfotos angeschaut, die in den Monaten Mai und Juni bei uns eingegangen sind. Und waren uns dann einig: Der LTV hat es verdient. Die Handballerinnen und Handballer waren damals in Willingen, haben gemeinsame Feiersache gemacht. Uns hat das Miteinander gefallen, der Teamgeist, der aus dem Foto hervorging. Viele andere hätten es auch verdient gehabt. Aber wir mussten halt eine Entscheidung fällen.

Und nun?

Die Handball-Abteilung des Lüttringhauser TV hat unser Gewinnversprechen von damals auf Wiedervorlage gelegt gehabt. Jahr für Jahr. „Da war doch mal etwas . . .“ – so lautete jeweils der dezente Hinweis an uns. Völlig zurecht. Nun endlich – das Ende der Pandemie machte es möglich – konnten wir den Preis überreichen.

Der ist sehr attraktiv, weil der RGA-Sport bei der Aktion einen starken Partner an seiner Seite hat.

Genau so ist es. Die Brauerei Veltins hat uns T-Shirts zur Verfügung gestellt, welche wir gerne weitergegeben haben. Dazu kamen 30 Liter Bier.

+ Das war das Bild, welches uns begeistert hat: Männer und Frauen des Lüttringhauser TV präsentierten sich als Pyramide. © LTV

Wie und wo ist es zur Abholung gekommen?

Der LTV hat eine Delegation von zwei Spielerinnen und zwei Spielern geschickt. Svenja Wappler und Melissa Wellershaus sowie Hendrik Görke und Christian Röder waren während der Osterferien an einem Samstagvormittag bei uns in der Redaktion und haben die feinen Kleidungsstücke und die Getränke begeistert entgegengenommen. „Wir werden Verwendung dafür finden“, lautete der verschmitzte Tenor des Quartetts. Davon sind wir überzeugt. Zumal uns gleich auch wieder schöne Fotos versprochen wurden. In Kürze geht es für beide Mannschaften wieder auf Tour – diesmal nach Cala Ratjada auf Mallorca.

Womit wir beim Thema wären. Wir wollen auch diesmal wieder einen Verein für das stimmungsvollste Foto belohnen. Was gilt es dafür zu tun?

Sendet uns einfach ein Bild von Eurer Mannschaftsfahrt. Es sollte aktuell entstehen oder gerade entstanden sein – und zwar im April, Mai oder Juni 2023. Danach werden wir uns wieder in der Sportredaktion zusammensetzen und uns überlegen, wen wir diesmal bedenken.

Wohin werden die Bilder geschickt, und was gibt es zu gewinnen?

Schickt uns die Fotos bitte per Mail (lokalsport@rga.de) oder über Facebook (rgaLokalsport) beziehungsweise Instagram (rgalokalsport) und lasst uns wissen, welches Team wo zu sehen ist. Wir planen am Ende dieser Aktion wieder eine Extraseite, auf welcher wir möglichst viele der Einsendungen veröffentlichen wollen und zudem mitteilen werden, an wen die diesmal sogar drei Preise gehen werden. Für den Gewinner stellt uns die Brauerei Veltins 50 Liter Bier zur Verfügung, für den Zweit- und Drittplatzierten noch jeweils 30 Liter. Da lohnt es sich doch, bei unserer Aktion mitzumachen. Wir wünschen Euch tolle Fahrten und gute Foto-Ideen.

