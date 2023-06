Thomas Beck: „Viel haben wir nicht falsch gemacht!“

Gespräch: Trainer, 2. Vorsitzender und Jugendleiter Thomas Beck über die Erfolge bei der IGR.

Von Andreas Dach

Remscheid. Hinter ihm liegen nervenaufreibende Tage voller Emotionen. In unterschiedlichsten Funktionen hat Thomas Beck die jüngsten Erfolge der IGR Remscheid hautnah miterlebt. Grund genug, mit ihm über die Rollhockey-Saison zu sprechen.

Sind Sie momentan gerade lieber 2. Vorsitzender, Jugendleiter oder Trainer bei der IGR. Sie bekleiden ja mehrere Ämter.

Thomas Beck: Das ist eine gute Frage. Aber abstufen kann man das beim besten Willen nicht. Es lässt sich feststellen, dass wir von der U11 bis zu den Frauen in dieser Spielzeit nicht so viel falsch gemacht haben können.

Wir fassen zusammen: Deutscher Meister und Supercup mit den Frauen, Deutscher Meister mit der U11, der U13, der U17 und der U20. War da auch Glück dabei?

Beck: Zu allen Titeln gehört immer auch ein wenig Glück. Aber es ist auch kein Zufall, dass wir solche großartigen Erfolge feiern durften. Da haben viele Faktoren zusammengespielt. Dazu gehört, dass wir ab der U15 aufwärts alle das identische Spielsystem spielen und uns relativ konsequent daran halten. Wer eingewechselt wird, weiß immer sofort, was zu tun ist. Zudem muss man den unglaublichen Teamspirit auf allen Ebenen hervorheben. Wir sind mittlerweile zu einer großen Einheit zusammengewachsen. Das hat sich auf dem Spielfeld selbst bemerkbar gemacht. Und dass die Mannschaften solche Unterstützung von Außen erfahren durften, hat sicher ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine solche Spielzeit erleben durften.

Was nun bringt eine solche Serie von Titeln dem Verein? Wenn man mal von der Reputation absieht.

Beck: Zunächst einmal freuen wir uns sehr. Solch ein Jahr hat es bei der IGR noch nicht gegeben. Außer mit der U15 und den Männern haben wir alles gewonnen. Wir haben den Leuten in der Stadt gezeigt, dass bei uns gute Arbeit geleistet wird. Wenn es optimal läuft, bekommen wir weitere Mitglieder, mehr neue Kinder. Und fürs Sponsoring helfen solche Erfolge natürlich auch extrem. Dass wir nun in der kommenden Spielzeit Druck haben, ist klar. Alle werden uns die Titel abnehmen wollen. Aber es macht ja auch Freude zu beweisen, dass die Saison 2022/2023 kein Zufall gewesen ist.

Die Saison ist für die IGR Remscheid mit einer Ausnahme beendet.

Beck: Genau so ist es. Nur unsere 2. Männer-Mannschaft ist am Samstag ab 10 Uhr beim Final Four der Regionalliga in Iserlohn noch im Einsatz. Dort treffen wir auf den Gastgeber. Interessant dürfte sein, dass sich fast die identischen Teams des Endspiels der U20 vom vergangenen Wochenende wiedersehen. Die andere Partie um den Einzug ins Finale bestreiten die Zweitvertretungen des RSC Cronenberg und des TuS Düsseldorf-Nord.

Und dann endlich ist sie da – die verdiente Sommerpause. Wie geht es danach weiter?

Beck: Am ersten August-Wochenende, dem 5. und 6. 8., richten wir erstmals das Turnier um die Bergische Löwin aus. Für unsere Frauen-Mannschaft bedeutet das gleichzeitig das Ende des einwöchigen Trainingslagers. Das Feld von fünf Teams setzt sich zusammen aus der Frauen-Nationalmannschaft, der U17-Nationalmannschaft, dem RHC Diessbach aus der Schweiz und einer Spielgemeinschaft IGR/Gera.

Was hat es mit dem letztgenannten Team auf sich?

Beck: Diese Spielgemeinschaft wird in der 2. Bundesliga der Frauen spielen. Von uns sind Akteurinnen dabei, die bei uns nicht so viel Spielpraxis bekommen und sich auf diese Weise weiterentwickeln können. Sie bleiben unabhängig davon ganz normal in unserem Erstligakader.

Die IGR hatte sich darum beworben, in diesem Jahr die U19-EM der männlichen Jugend auszurichten. Da wurde aber nichts draus.

Beck: Sehr zu unserem Bedauern. Im Rahmen einer Videokonferenz sind wir darüber informiert worden, dass die Veranstaltung in die Schweiz vergeben worden ist. Dabei hatten wir schon viel in die Wege geleitet, vor allem unser Vorsitzender Georg Feldhoff.

Wäre es nicht eine Idee, stattdessen die Frauen-EM auszurichten? Da wird doch ein Ausrichter gesucht.

Beck: Sie sollte ursprünglich schon im Juni in Portugal stattfinden. Dazu wird es nicht kommen. Jetzt ist sie auf Oktober verschoben worden, und ein neuer Ausrichter wird gesucht. Für Remscheid wäre das interessant. Aber in der ersten Woche der Herbstferien wären bei uns die personellen Kapazitäten nicht gegeben. Zumal dann auch der Eurohockeycup Cup vom 5. bis 8. Oktober in Spanien stattfindet, für den wir als Deutscher Meister mit der U17 qualifiziert sind. Daran würden wir gerne teilnehmen. Es ist die einmalige Gelegenheit, gegen Teams wie Barcelona zu spielen. Mal schauen, vielleicht lässt sich die Frauen-EM ja noch um ein paar Tage verlegen. Dann könnte man die Idee weiter verfolgen.

Noch einmal zu den Frauen der IGR, die als Deutscher Meister in der Champions League spielen könnten. Geht da etwas?

Beck: Das ist alles eine Frage der Finanzen. Es würden hohe Kosten im fünfstelligen Bereich auf uns zukommen. Da bräuchten wir schon die Unterstützung von Sponsoren, sonst ist das nicht zu stemmen.

Zur Person

Thomas Beck wurde am 8. Juli 1982 in Remscheid geboren. Mit Ehefrau Stefanie hat er einen Sohn (Arne). Beck ist bei der Stadt Essen als Ingenieur für Vermessung und Liegenschaften tätig. Bei der IGR bekleidet er unterschiedlichste Ämter, zu denen er wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.