VfL will die Revanche

Fünf Tage nach dem bitteren Ausscheiden aus dem DHB-Pokal trifft der VfL Gummersbach an diesem Donnerstag um 19.05 Uhr in der Schwalbe-Arena erneut auf den TBV Lemgo. Diesmal in der Meisterschaft der Handball-Bundesliga. „Vielleicht ist es ganz gut, dass wir gleich die Chance auf eine Revanche haben“, sagt VfL-Spielmacher Dominik Mappes. „Aber dazu müssen wir einiges anders machen als am Samstag.“