VfL und BHC stehen enorm unter Druck

Das Bundesliga-Duell elektrisiert.

Bergisches Land. Der Lokalkolorit ist die eine Sache. Wenn der VfL Gummersbach und der Bergische HC an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Schwalbe Arena aufeinandertreffen, steht aber ein anderer Aspekt mehr im Vordergrund: Der Gastgeber möchte dem Tabellenkeller fern bleiben, der BHC will ihn so schnell wie möglich verlassen. Was bedeutet, dass Gewinnen oberste Pflicht ist. Für beide.

„Gegen den BHC ist es hitzig, immer spannend, und es zählt nicht, wie die aktuelle Form ist“, beschreibt Miro Schluroff die Besonderheit dieses Aufeinandertreffens. Der Rückraumwerfer des VfL führt weiter aus: „Ich bin mir sicher, dass die Fans einen harten Fight beider Mannschaften sehen werden.“ Die Gummersbacher profitieren in der noch jungen Saison bislang von ihrer Heimstärke, haben alle drei bisherigen Zähler vor heimischem Publikum geholt. Dieser Aspekt soll auch im Duell mit dem (ober)bergischen Nachbarn greifen.

Und der BHC? Für Geschäftsführer Jörg Föste steht fest: „Alles, was der Mannschaft jetzt hilft, ist ein Erfolgserlebnis. Das ist das große Ziel.“ Das bestätigt auch der Wermelskirchener Eloy Morante Maldonado. Der Rückraum-Allrounder formuliert: „Wir hatten uns den Saisonauftakt ganz anders vorgestellt. Ein Sieg würde uns einfach sehr guttun.“

Man sei weit davon, in eine Art Krisenmodus zu schalten, lässt Trainer Jamal Naji wissen. Der 37-Jährige ist sicher: „Wir werden unsere Punkte noch holen.“ In Gummersbach geht Naji von einem umkämpften Spiel aus. Die personelle Situation bessert sich so langsam. Elias Scholtes (Fußbruch) wird weiter fehlen. Bei Tom Kare Nikolaisen (Rücken) muss man abwarten, wann es endlich zum ersten Saisoneinsatz reicht. Wichtig, dass man bei Eloy Morante Maldonado, Aron Seesing und Tomas Babak von vermehrten Einsatzzeiten ausgehen kann. Sie werden immer fitter. -ad/tr-