VfL und BHC sind in der Woche im Einsatz

Nach der Länderspielpause findet in der Handball-Bundesliga in dieser Woche ein kompletter Spieltag statt.

Der VfL Gummersbach muss an diesem Mittwoch (19.05 Uhr) bei der TSV Hannover-Burgdorf ran. Der Bergische HC empfängt am Mittwoch (19.05 Uhr) in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf den SC DHfK Leipzig.

Die Gummersbach fahren nach den zuletzt überzeugenden Siegen gegen die HSG Wetzlar (37:30) und bei den Rhein-Neckar Löwen (42:37) mit breiter Brust nach Niedersachsen. Allerdings wissen beim VfL alle, wie schwierig die Aufgabe beim Tabellensechsten wird. „Für einen Erfolg müssen wir wieder auf eine starke Defensive in Zusammenarbeit mit dem Torwart bauen“, erklärt VfL-Kreisläufer Stepan Zeman.

Derweil will der BHC in der Landeshauptstadt gegen die Sachsen Wiedergutmachung für die jüngste Niederlage betreiben. Beim TBV Lemgo hatte sich das Team nach einem durchwachsenen Auftritt eine deutliche 28:38-Pleite geleistet. Jetzt wollen sie an die zuvor guten Leistungen wieder anknüpfen. pk