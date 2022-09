VfL und BHC sind am Abend gefordert

Vorsicht, VfL Gummersbach! Auch wenn der TVB Stuttgart mit 0:8-Punkten in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet ist, wird das Aufeinandertreffen am Donnerstag um 19.05 Uhr in der Schwalbe Arena kein Selbstläufer für die Oberbergischen (6:2-Punkte). Denn: Die Schwaben haben ihre Partien gegen Teams verloren, die in der aktuellen Tabelle in den Top 5 zu finden sind. „Wir müssen deren schnellen Handball unterbinden“, nennt VfL-Neuzugang Tom Jansen das beste „Gegenmittel“.