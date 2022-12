VfL trifft auf Lemgo

Dieser Auslosung hat das gesamte oberbergische Handball-Land entgegengefiebert. Seit Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, steht fest: Der VfL Gummersbach trifft im Viertelfinale des DHB-Pokals in heimischer Schwalbe-Arena auf den Ligarivalen TBV Lemgo Lippe. Stattfinden wird die Partie voraussichtlich am 4. oder 5. Februar. Mit einem Erfolg würde der VfL ins Final Four einziehen – was in Sachen Prestige und Lukrativität herausragend wäre. -ad-