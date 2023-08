VfL präsentiert eine XXL-Saisoneröffnung

Eine Saisoneröffnung XXL wartet auf die Fans des VfL Gummersbach an diesem Samstag.

Bergisches Land. Der Höhepunkt dabei ist das Testspiel gegen Paris Saint-Germain. Die Partie des Handball-Bundesligisten gegen den französischen Champions-League-Final-Four-Teilnehmer der vergangenen Saison geht um 18 Uhr in der Schwalbe-Arena über die Bühne.

Los geht es in der Halle beziehungsweise auf dem Heiner-Brand-Platz vor der Arena allerdings bereits um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Für den Nachwuchs gibt es unter anderem einen Handball-Parcours. Um 14 Uhr trifft dann die U23 des VfL auf den niederländischen Erstligisten Bevo HC Panningen. Ab 14.30 Uhr gibt es außerdem auf der Bühne vor der Arena Interviews mit Lukas Blohme oder VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Und auch der frühere VfL-Spieler Daniel Narcisse, der nun im Management-Bereich der Pariser arbeitet, kommt zu Wort. Und wer nach dem Spiel gegen das Spitzenteam immer noch nicht genug hat, kann sich noch auf der Aftergame-Party auf dem Heiner-Brand-Platz amüsieren.

Ligakonkurrent Bergischer HC nimmt an diesem Freitag und Samstag am Turnier um den Spielo-Cup in Lübbecke teil. Um 19 Uhr trifft der BHC dabei im Halbfinale auf den gastgebenden Zweitligisten TuS N-Lübbecke. Die zweite Partie bestreiten um 17 Uhr Bundesligist TBV Lemgo und Erstliga-Absteiger GWD Minden. Am Samstag findet um 15 Uhr das Spiel um den dritten Platz und um 17 Uhr schließlich das Endspiel statt. Ob der Bergische HC dabei komplett antreten kann, ist noch ungewiss. Lukas Stutzke hatte sich in dieser Woche erkrankt abgemeldet. Tomas Babak und Tom Kare Nikolaisen plagen sich mit muskulären beziehungsweise Rückenproblemen herum.

Nach drei Siegen in drei Partien will Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV an diesem Samstag die Erfolgsserie fortsetzen. In der IMS Arena in Velbert ist um 14 der SV Rödinghausen zu Gast. Dabei wartet auf alle Beteiligten im zweiten Heimspiel ein echtes Spitzenspiel. Rödinghausen hat ebenfalls Ambitionen nach ganz oben angemeldet und bisher sechs Punkte auf der Habenseite.

Neben drei weiteren Zählern hoffen die Wuppertaler zudem auf ein ausverkauftes Haus. Die Ersatz-Heimstätte bietet Platz für 2800 Zuschauer. Tickets für die Sitz- und Stehplätze wird es aber noch am Spieltag geben. -pk-