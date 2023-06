VfL Gummersbach hat die Nase vorn

Analyse: Der Bergische HC und der VfL haben in der Handball-Bundesliga eine ordentliche Rolle gespielt.

Von Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. Seit gut einer Woche genießen auch die Bundesliga-Handballer aus dem Bergischen Land ihren Urlaub. Die stärkste Liga der Welt ist in der Sommerpause. In diesem Oberhaus tummeln sich mit dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach gleich zwei Vertreter aus der Region. In der folgenden Analyse blicken wir zurück auf die Saison 2022/23 und werfen aber auch schon einmal ein Auge auf die Spielzeit 2023/24.

Wie haben der BHC und der VfL abgeschnitten?

Wenn man sich die Abschlusstabelle anschaut, sind die Gummersbach die Nummer eins im Bergischen Land. Sie sind als Tabellenzehnter (33:35-Punkte) ins Ziel gekommen. Der BHC belegt den zwölften Rang (30:38).

Wie sind die direkten Duelle ausgegangen?

Auch hier hatten die Oberbergischen die Nase vorn. Im Hinspiel am 13. November in der Klingenhalle in Solingen trennten sich beide Teams nach einem dramatischen Verlauf 30:30. Im Rückspiel am 18. Mai in Gummersbach behielt der VfL mit 37:34 die Oberhand.

Sind die Verantwortlichen des VfL mit dem Abschneiden zufrieden?

Auf alle Fälle. Als Aufsteiger war der Klassenerhalt natürlich das oberste Ziel. Doch im Abstiegskampf befand sich der VfL zu keinem Zeitpunkt. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen legte das Team einen grandiosen Saisonstart hin. Auch den einen oder anderen Durchhänger konnte sich die Mannschaft leisten, ohne in Gefahr zu geraten.

Was waren die Highlights für die Gummersbacher?

Neben dem Erfolg im Derby gegen den BHC mit Sicherheit der grandiose 42:37-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen. Auch der 31:29-Erfolg in eigener Halle gegen die SG Flensburg-Handewitt war ein echtes Ausrufezeichen.

Es gab für die Oberbergischen aber auch Enttäuschungen.

In der Bundesliga dürfte da die 21:22-Pleite beim späteren Tabellenletzten und Absteiger ASV Hamm-Westfalen in unguter Erinnerung geblieben sein. Den größten Frust schoben allerdings alle im DHB-Pokal. Da hatten die Gummersbacher die vielleicht einmalige Chance, das Final-Four-Turnier zu erreichen. Doch in eigener Halle unterlag das Team im Viertelfinale Anfang Februar dem TBV Lemgo mit 30:33. Damit war der Traum vom Halbfinale in Köln – also quasi vor der Haustüre – geplatzt.

Was waren die Gründe für die prima Saison?

Als Aufsteiger sind die Oberbergischen mit Sicherheit das eine oder andere Mal unterschätzt worden. Und mit Rückraumspieler Julian Köster hat das Team einen der besten deutschen Handballer in seinen Reihen. Der Schlüssel zum Erfolg dürfte indes die Arbeit von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson gewesen sein. Dem jungen Team drückte der Isländer seinen Stempel auf. Es überzeugte mit einer starken Abwehr und viel Tempo. Als Belohnung gab es für den 43-Jährigen noch eine besondere Auszeichnung. Die Trainer und Geschäftsführer der Bundesligateams wählten den Exweltklasse-Linksaußen zum Coach der Saison 2022/23. Vor einem Jahr hatte er diese Auszeichnung übrigens in der 2. Bundesliga einheimsen dürfen.

Ein positives Signal setzen aber auch die VfL-Fans.

Nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga war die Euphorie im Oberbergischen riesig. Mehr als ein dutzendmal war die Schwalbe-Arena in der Gummersbacher Innenstadt ausverkauft. 4132 Fans sorgten dann jeweils für einen Hexenkessel.

Wie sieht der Kader für die neue Saison aus?

Wichtig war, dass Topleute wie Köster und auch Rechtsaußen Lukas Blohme, der 179 Feldtore erzielte, gehalten werden konnten. Mit Fabian Norsten, Martin Nagy und Nemanja Zelenovic hat ein Trio den VfL verlassen. Als Neuzugänge konnten Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen), Giorgi Tskhovrebadze (Montpellier HB), Kristjan Horzen (Rhein-Neckar Löwen) und Milos Vujovic (Füchse Berlin) beim VfL begrüßt werden.

Mit welchen Aussichten wird der VfL in die neue Saison gehen?

Einem Aufsteiger wird oft mit auf den Weg gegeben, das zweite Jahr sei immer das schwierigste. Dies dürften mit Sicherheit auf die VfL-Verantwortlichen im Hinterkopf haben. Zu denen gehört mit Tiberius Jeck als Beiratsvorsitzender des Bundesligisten auch ein Remscheider, der zudem noch Geschäftsführer der Regionalligisten HG Remscheid ist. Luftschlösser werden in Gummersbach weiter keine gebaut. Man will schnell wieder in ein ruhiges Fahrwasser geraten und die vermeintlich Großen der Liga ärgern. Dies sollte dem Coach mit seiner ruhigen und besonnen Herangehensweise gelingen.

Wie fällt das Saisonfazit des Bergischen HC aus?

Mit Ablauf der Saison 2022/23 kann der BHC auf nun insgesamt zehn Jahre in der besten Liga der Welt zurückblicken. Und aus statistischer Sicht war es das Drittbeste. Allerdings halten die Verantwortlichen um BHC-Geschäftsführer Jörg Föste nicht mit ihrer Ansicht hinter dem Berg, dass einiges mehr möglich gewesen wäre. So hat man einige Spiel knapp aus der Hand gegeben und leistete sich immer wieder große Leistungsschwankungen.

Mit Jamal Naji war der BHC mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet.

Die Nachfolge von Sebastian Hinze anzutreten, der mehr als ein Jahrzehnt Cheftrainer war, dürfte mit Sicherheit nicht einfach gewesen sein. Außerdem war vor einem Jahr der Kader neu formiert worden. Dies alles mündete in einem durchwachsenen Saisonstart. Als Gummersbach im Spätherbst in die Klingenhalle kam, rangierte der BHC nach acht Niederlagen in elf Spielen im unteren Tabellendrittel. Der erkämpfte Punkt im Derby sorgte dann für Rückenwind. In den folgenden sieben Partien gab es nur noch eine Niederlage. Die fiel zwei Wochen vor Weihnachten mit 18:31 in Flensburg aber sehr deutlich aus und offenbarte eben die Leistungsschwankungen.

Verhinderten auch die vier Heimspielstätten eine bessere Platzierung?

Es ist wohl ein Rekord, dass ein Verein gleich in vier Hallen auftritt. Da der BHC eine Solinger und eine Wuppertaler Historie hat, wird sowohl in der Klingenhalle als auch in der Uni-Halle gespielt. Mittlerweile sind mit dem PSD Bank Dome und der Mitsubishi Electric Halle zwei weitere Spielstätten in Düsseldorf dazugekommen.

Warum sind die Heimstätten in der Landeshauptstadt dazugekommen?

Die Spiele gegen die Topteams der Liga finden schon seit längerem in Düsseldorf statt. Die Hallen dort haben einfach eine viel größere Zuschauerkapazität. Der Hauptgrund ist indes, dass insbesondere die Klingenhalle die Ansprüche der Bundesliga nicht mehr erfüllt. Aus diesem Grund hat in diesem Kalenderjahr auch kein Spiel mehr in Solingen stattgefunden. Ob sie in der kommenden Saison noch einmal ein Schauplatz ist, ist sehr fraglich. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob die Rahmenbedingungen für den Videobeweis, der eingeführt wird, erfüllt werden können.

Seit Jahren wird über eine neue Arena im Bergischen Land für den BHC gesprochen.

Sämtliche Pläne sind wegen der vergeblichen Suche nach einem Standort im bergischen Städtedreieck bisher gescheitert. Zuletzt sollte auf dem weitläufigen Areal der Klingenhalle am Rande der Solinger Innenstadt eine Arena errichtet werden. Dagegen regte sich aber Widerstand in der Bevölkerung. Der BHC hat aber weitere Pläne in der Schublade.

Zurück zum Sportlichen. Es wird wieder personelle Veränderungen geben.

Mit Arnor Thor Gunnarsson und Fabian Gutbrod haben zwei BHC-Urgesteine ihre sportliche Karriere beendet. Beide bleiben dem Verein aber in anderen Funktionen erhalten. Verabschiedet haben sich auch Csaba Szücs, Tom Bergener und Simen Schönningsen. Neu im Kader sind der früherer Wermelskirchener Eloy Morante Maldonado (TuSEM Essen), Yannick Fraatz (THW Kiel, zurück nach Leihe), Mads Andersen (Bjerrngbro Silkeborg) und Aron Seesing (TSV Bayer Dormagen).

Welche Ziele verfolgt der BHC in der neuen Saison?

Jörg Föste hat bereits klargestellt, dass man den Anspruch habe, sich in der neuen Meisterschaftsrunde tabellarisch zu verbessern. Dafür würde auch das nun zusammengestellte Team natürlich das Potenzial haben. Und perspektivisch würde man den Blick dann auch weiter nach oben richten.

