VfL feiert ersten Sieg schon vor dem Start

Handball Bundesliga: Julian Köster bleibt - BHC in Eisenach.

Bergisches Land. Unmittelbar vor dem Startschuss der neuen Bundesligasaison hat der VfL Gummersbach ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Oberbergischen haben den Vertrag ihres Kapitäns Julian Köster vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Der Nationalspieler, der zu den begehrtesten Rückraumakteuren Deutschlands gehört, bekennt sich damit also langfristig zum VfL. „Die Vertragsverlängerung macht mich extrem stolz“, sagt Geschäftsführer Christoph Schindler. Eine Ausstiegsklausel liegt nicht vor. Köster selbst gibt zu: „Weiter Teil der VfL-Familie zu sein, macht mich sehr glücklich.“ Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson sagt: „Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag mit Freude zum Training kommt.“ Und am Sonntag zum Spiel – dann startet der VfL um 16.30 Uhr in der Schwalbe-Arena gegen den TBV Lemgo Lippe in die Spielzeit.

Mit einem Auswärtsspiel geht Ligakonkurrent Bergischer HC in die Saison. Am Samstag (19 Uhr) ist das Team beim Aufsteiger ThSV Eisenach zu Gast. „Da müssen wir unseren Stiefel richtig durchziehen“, sagte BHC-Trainer Jamal Naji bei der Saisonpressekonferenz des Vereins am Donnerstag in Wuppertal. Zudem warnte er seine Schützlinge davor, sich vom hitzigen Publikum aus der Ruhe bringen zu lassen. Thema war natürlich auch die Saisonvorbereitung. Die sei wellenförmig gewesen, erklärte der Coach. Ein Sonderlob gab es für Neuzugang Eloy Morante Maldonado. „Durch seine Schnelligkeit bringt er eine ganz neue Komponente bei uns ein.“ Mit dem Wermelskirchener hat Naji auch bereits bei TuSEM Essen und in Dormagen zusammengearbeitet.

Traditionell gesprochen wird bei der Saisonpressekonferenz auch über Geld. „Unser Umsatz in der vergangenen Saison lag bei vier Millionen Euro“, erklärte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. Diese Summe sei aber eine vorläufige Größe. Fest steht jedoch, dass der BHC mit einem Etat von fünf Millionen Euro in die neue Saison gehen wird. ad/ pk