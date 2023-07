VfL-Fans freuen sich auf Leckerbissen

Blick über den Zaun: Die offizielle Saisoneröffnung der Bundesligisten ist im August. Das kommt auf die Gummersbacher zu.

Bergisches Land. Gleich auf einen echten Leckerbissen dürfen sich die Fans des VfL Gummersbach und die Handballfreunde nicht nur im Oberbergischen freuen. Zur offiziellen Saisoneröffnung des Bundesligisten ist am Samstag, 19. August, Paris Saint Germain in der Schwalbe-Arena zu Gast. Die Partie ist eingebettet in ein Rahmenprogramm für die ganze Familie auf dem Heiner-Brand-Platz. Das Spiel gegen das Starensemble, das vor wenigen Wochen am Final Four der Champions-League in Köln stand, wird um 18 Uhr angepfiffen.

Die Begegnung bildet gleichzeitig den Schlusspunkt der Saisonvorbereitung. Trainingsauftakt der Gummersbacher ist am 14. Juli. Vom 16. bis 23. Juli schlägt das Team dann ein Trainingslager in Südtirol auf. Das erste Testspiel findet dann am 27. Juli (19 Uhr) beim HC Erlangen statt. Am 2. August (17 Uhr) ist die MT Melsungen in Gummersbach zu Gast.

Vom 7. bis 10. August ist die Mannschaft in Dänemark. Dort finden Testspiele gegen Team Tvis Holstebro und Skanderborg Aarhus Handbold statt. Hochkarätige Gegner warten schließlich im niedersächsischen Schneverdingen beim internationalen Turnier um den Heide-Cup. Neben dem VfL sind die TSV Hannover-Burgdorf, der HSV Hamburg, Skjern Handball, IFK Kristianstad und die Kadetten Schaffhausen dabei.

Handball-Bundesligist Bergischer HC ist eine Kooperation mit dem Drittligisten TuS Opladen eingegangen. Dabei geht es um eine Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich. Jüngere Spieler des BHC haben künftig die Möglichkeit, im Rahmen von Doppelspielrechten und Ausleihen mit den Opladenern zu trainieren und Spielpraxis in der 3. Liga zu sammeln. Spieler des TuS können bei Bedarf den Trainingskader des BHC auffüllen und Erfahrungen sammeln.

Außerdem ist auf der Ebene der Jugendmannschaften eine intensive Zusammenarbeit bei gemeinsamen Trainerfortbildungen und eine vereinfachte Wechselmöglichkeit vorgesehen. Verantwortlicher aufseiten des BHC für diese Kooperation ist Fabian Gutbrod, der am Ende der vergangenen Saison seine langjährige Profikarriere beim BHC beendet hat. pk