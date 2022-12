VfL: Ausverkaufte Halle BHC: Ein Quintett fehlt

Die Schwalbe-Arena ist ausverkauft. Man braucht nicht als Prophet unterwegs zu sein, um zu sagen: Die Stimmung wird an diesem Dienstag um 19.05 Uhr prächtig sein, wenn der VfL Gummersbach in der Bundesliga den HSV Hamburg erwartet. Alle haben nach den Weihnachtstagen Bock auf (Handball-)Sport – und die Konstellation verspricht einiges. Das erste Spiel der Rückrunde ist gleichzeitig die letzte Partie des Jahres 2022. „Wir wollen von der ersten bis zur letzten Sekunde Gas geben und die Punkte in Gummersbach behalten“, verspricht Rückraummann Ole Pregler. Das Hinspiel war deutlich verloren gegangen.