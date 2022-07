VfB: Eine Hütte und zwei Neue

Bei Heimspielen und sonstigen Aktionen des Vereins (auch der Jugend) will man unter anderem Pommes, Würstchen, Kaffee und Kaltgetränke anbieten können.

Für den Saisonauftakt der Kreisliga am kommenden Sonntag (7.8.) gegen TuRa Süd wird es noch nicht reichen. Aber allzu lange dauert es auch nicht mehr – dann kann der VfB Marathon seine neue Verkaufshütte in Betrieb nehmen. In einer Spendenaktion hatten die Fußballer 1800 Euro zusammenbekommen und sind nun dabei, das acht Quadratmeter große Teil, direkt oberhalb des Kunstrasenplatzes in Reinshagen, verkaufsbereit zu machen.

Bei Heimspielen und sonstigen Aktionen des Vereins (auch der Jugend) will man unter anderem Pommes, Würstchen, Kaffee und Kaltgetränke anbieten können. „Der Weg hoch in die Cafeteria war vielen zu weit“, sagt Trainer Dominik Müller. Er freut sich auch über zwei weitere Zugänge. Duran Ilbasmis war zuletzt Co-Trainer des SV 09/35 gewesen, will es jetzt noch einmal aktiv auf dem Spielfeld wieder wissen. Patrick Kunde greift nach langer Verletzung wieder an. Der Angreifer hatte seine Laufbahn eigentlich beendet, will nun dem VfB im Aufstiegskampf helfen. ad