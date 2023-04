Verstärkung: Schäfer wird zum Panther

Frauen-Handball in Ober- und Verbandsliga.

Von Ralf Paarmann

und Andreas Dach

Oberliga: Bergische Panther – SSV Gartenstadt (So., 13 Uhr, Max-Siebold-Halle, Hilgen). Panther-Frauenwart Christian Schmitz ist auch nach der Osterpause immer noch begeistert vom überraschenden Punktgewinn seiner Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf II: „Mit solch einer Abwehrleistung werden wir in den nächsten Partien noch ein paar Punkte holen.“ Mit einem Heimsieg über den Tabellennachbarn aus Gartenstadt wollen die Panther dem bereits sehr wahrscheinlichen Klassenerhalt noch einen Schritt näherkommen. Gegen den starken Aufsteiger können sich die Panther über einen Neuzugang freuen. Carlotta Schäfer, die bereits in der A-Jugend einige Spiele für die Panther absolvierte, bevor sie in die Bundesliga A-Jugend des TuS Königsdorf wechselte, ist zurück und wird die Raubkatzen auch in der kommenden Saison im Rückraum unterstützen.

Oberliga: SV Straelen – HSG Rade/Herbeck (Sa., 18 Uhr). Nach dem Rücktritt von Michael Bartsch ist Karsten Schülzke zurück am Ruder bei der stark abstiegsbedrohten HSG. Eine aktuelle Lagebeschreibung seiner neuen, alten Mannschaft fällt ihm allerdings schwer: „Wir sind gerade wieder einmal in einer Findungsphase.“ Sicher ist man sich beim Tabellenletzten aber, dass man die Saison mit Würde zu Ende spielen will. Sogar mit Punkten und dem Klassenerhalt rechnet man in den verbleibenden vier Spielen noch, denn es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur einen Absteiger geben. Wie und in welcher Liga es danach bei der HSG weitergeht, ist noch offen.

Verbandsliga: Wermelskirchener TV – ATV Biesel (So., 14 Uhr, Schwanen-Halle). Im Duell der Tabellennachbarn wird laut WTV-Trainer Oliver Elitzke „die Tagesform“ entscheiden. Genauer: „Nach der Osterpause muss jedes Team erst einmal sehen, wo es steht.“ Das Hinspiel haben die Wermelskirchenerinnen mit drei Toren Differenz gewonnen, wissen aber besonders um die Stärke von Biesels Linksaußen. Noch einmal Elitzke: „Sie müssen wir unbedingt in den Griff bekommen.“ Wie überhaupt das Tempospiel der Gäste bei der Spielvorbereitung eine Rolle spielen wird. Nadine Kupplich (privat verhindert) und Savannah Düring (verletzt) kommen beim WTV nicht zum Einsatz. Ansonsten ist der Kader komplett.