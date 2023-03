Kreisliga A: Das waren die Spiele am Wochenende

SSV Dhünn den Vorsprung aus – allerdings nur minimal. Verstärkte Borner Zweite schlägt den VfB Marathon. Und alle weiteren Partien.

Von Peter Brinkmann

SSV Bergisch Born II – VfB Marathon 2:1 (0:1). Diese Verstärkung hat sich wahrlich gelohnt. Anis Geus und Nick Salpetro aus der 1. Mannschaft des SSV unterstützten ihre Zweite, und das Ergebnis spricht Bände. Zwar ging der VfB durch Pierre Fragola früh in Führung (2.), doch die Hausherren drehten die Partie noch durch die Treffer von besagten Geus (79.) und Salpetro in der Nachspielzeit (90.+2). Dies bedeutet für Marathon einen ganz herben Rückschlag im Aufstiegskampf.

TS Struck – SSV Dhünn 2:2 (1:2)

Nach der Pleite von Marathon kann dieser Punkt für die Dhünner noch wegweisend in Sachen Aufstieg sein. Dennoch war SSV-Coach Dennis Schmidt mächtig angefressen: „Wir haben heute den Sieg auf dem Silbertablett verschenkt.“ Grund für seinen Ärger: Wegen einer Beleidigung kassierte der Gastgeber nach 64 Minuten eine gelb-rote Karte – die Gäste konnten jedoch nicht in der rund halbstündigen Überzahl die knappe 2:1-Führung ins Ziel retten. Florian Mosler (2.) und Maximilian Wagner (36.) hatten für den Tabellenführer getroffen, Muhammed Sen (30.) und Marvin Zipperling (83.) für die Strucker jeweils ausgeglichen.

SV 09/35 Wermelskirchen II – SC Heide 1:1 (0:0)

Marvin Tröder glich für den SC Heide aus (78.), nachdem Max Müßener die Hausherren in Führung gebracht hatte (68.).

SC 08 Radevormwald II – TuRa Süd 3:4 (1:1)

Serkan Hacisalihoglu schoss die Süder in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Sieg. Zuvor hatten für die Gastgeber Sajjad Al Yoyohajiah (37.), Antonio Di Spirito (47.) und Dustin Kirn (90.+4) getroffen, während für die Gäste Gabriele Nazzareno (33.), Luciano Franciosi (76.) und Hacisalihoglu einnetzten (90.).

Hastener TV – BV 10 Remscheid 2:1 (1:1)

Niklas Pick ließ die Hastener mit seinem späten Siegtor jubeln (90.). Zuvor hatte Pedro Pereira (22.) die Gästeführung durch Orlando Samuel (10.) ausgeglichen.

FC Remscheid II – SC Ayyildiz Remscheid II 2:0 (1:0)

Die 2. Mannschaft des FCR festigte den vierten Tabellenrang dank der Treffer von Moritz Kerkien (16.) und Emre Akgün (80.).

SG Hackenberg – TG Hilgen II 0:0

Rund 120 Zuschauer kamen nicht in den Genuss von Toren. Dramatik in Hackenberg gab es allenfalls durch die fünf gelben Karten in den letzten fünf Spielminuten.

1. Spvg. Remscheid – TuRa Süd II 2:1 (1:0)

Gegen das Schlusslicht der Tabelle feierten die Honsberger einen eminent wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Yanko Todorov (44.) und Westley Dunkley (52.) brachten ihre Farben mit 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer der Süder durch Kay Thomas (84.) konnte keine Wende mehr herbeiführen.

TG Hilgen – SSV Dhünn II 3:0 (1:0)

Besart Maliqi per Doppelpack (41./90.) und dessen Cousin Edon Maliqi (78.) trafen für die Gastgeber. Nun wartet auf die Hilgener das Derby gegen die eigene Zweite.