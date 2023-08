Verlosung: Gewinner tippt auf ein 2:1

Bergisches Land. Die vielen E-Mails, die bei uns in den vergangenen Tagen eingegangen sind, haben uns nicht wirklich überrascht. In Kooperation mit dem FCR haben wir zwei Tribünenkarten für die Partie der ersten Runde des Niederrheinpokals verlost, die an diesem Mittwoch um 17.30 Uhr im Röntgen-Stadion zwischen dem FC Remscheid und dem Wuppertaler SV stattfindet. Klar, dass die Nachfrage bei solchen Knüllerspielen immens ist – und wenn es dann noch zwei Eintrittskarten zu gewinnen gibt . . .