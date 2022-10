Verlosung: Drei WM-Bücher gibt es zu gewinnen

In dem Buch geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit all ihren Facetten. Teilnahmeschluss ist am Samstag.

Von Fabian Herzog

Was lange Zeit – aus unterschiedlichsten Gründen – unvorstellbar erschien, wird nun doch tatsächlich bald Realität. Eine Fußball-Weltmeisterschaft am Persischen Golf. Eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter. Eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne den amtierenden Europameister. . . Am 20. November beginnt das wohl bislang umstrittenste Sport-Großereignis aller Zeiten: die WM 2022 in Katar.

Passend dazu hat der riva-Verlag ein Buch herausgebracht, das sich im Wesentlichen auf das Sportliche konzentriert und damit das, worum es sich bei einem solchen Turnier eigentlich drehen sollte, in den Mittelpunkt stellt. Die Stars, die Teams, den Fußball. Der politische Aspekt mit den Skandalen um die unter Korruptionsverdacht stehende Vergabe der WM an den Wüstenstaat, die menschenrechtlichen Desaster beim Umgang mit Homosexuellen oder die Gerüchte, Gastarbeiter seien beim Errichten der Stadien ums Leben gekommen, wird im ersten Kapitel aber auch behandelt. Zumindest kurz.

Mit dem Spielplan der kürzesten Weltmeisterschaft seit 1978 in Argentinien – das Finale steigt bereits am 18. Dezember im Lusail-Stadion – geht´s rein in den ausschließlich sportlichen Bereich des Buches, der definitiv für Vorfreude auf den fußballerischen Wettstreit sorgt. Auch wenn die im Kapitel „Team Deutschland“ beschriebene Euphorie unter Bundestrainer Hansi Flick durch die jüngsten Leistungen gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) sowie der dort noch verwendete Spitzname „Die Mannschaft“ mittlerweile etwas überholt ist. Zum Zeitpunkt, als das Buch gedruckt wurde, sah die deutsche Fußball-Welt noch etwas anders aus.

An den aufgeführten und mit einer eigenen Geschichte wertgeschätzten Leistungsträgern der DFB-Auswahl hat sich aber nichts verändert. Von Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Joshua Kimmich und Thomas Müller hängt viel ab.

In der Folge werden auch die meisten anderen der 31 Mannschaften detailliert vorgestellt (es fehlen nur Wales, Australien und Costa Rica, weil diese sich erst so spät qualifiziert haben). Ein Blick auf die Stars des Turniers oder die, es werden wollen, wie Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Pedri, Sadio Mané, Robert Lewandowski oder Kevin de Bruyne darf ebenfalls nicht fehlen wie eine Übersicht der zum Teil imposanten Stadien und ein Schlenker in die WM-Geschichte mit tollen Fotos und Erinnerungen.

