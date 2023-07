Verlosung: Drei Bücher zur Frauen-WM zu gewinnen

Im riva-Verlag ist das perfekte Begleitwerk zur Fußball-Weltmeisterschaft erschienen.

Von Fabian Herzog

Remscheid. Am kommenden Montag ist es so weit. Dann beginnt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft – und damit die Jagd nach dem dritten Titel. Nach 2003 in den USA und 2007 in China soll diesmal in Australien und Neuseeland, wo das Turnier von diesem Donnerstag bis zum 20. August ausgetragen wird, der große Wurf gelingen. Wobei das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sicherlich nicht der Top-Favorit, als amtierender Vize-Europameister aber garantiert auch nicht chancenlos ist.

Für die DFB-Frauen könnte es eine außergewöhnliche WM werden, ganz sicher ist die neunte Auflage eine für die Geschichtsbücher. Nicht nur, dass der Wettstreit erstmals von zwei Ländern ausgetragen wird. Neu ist auch die Größe des Teilnehmerfeldes. Noch nie haben 32 Nationen um den Titel gekämpft. Zum Vergleich: 2003 und 2007 waren es gerade einmal die Hälfte.

Das perfekte Begleitwerk zu dieser Weltmeisterschaft der Superlative ist vor wenigen Wochen im riva-Verlag erschienen, heißt „Das große WM-Buch 2023“ und wurde von Markus Schulz geschrieben. Der als Pressesprecher der Amboss-Footballer bekannte Remscheider Journalist hat sich in aller Ausführlichkeit mit dem Turnier beschäftigt und liefert auf 112 Seiten einen spannenden Überblick, der keine Fragen offen lässt und mit spektakulären Bildern angereichert ist.

Schon das Vorwort von Silke Rottenberg, der Torhüterin beim ersten Titelgewinn 2003, sorgt für Gänsehaut. Darin beschreibt die damalige Ausnahmekeeperin, wie es seinerzeit zum Final-Triumph in den USA gekommen ist – vom Pfannkuchen-Frühstück bis zum historischen, weil einzigen Golden Goal der Geschichte von Nia Künzer, das den 2:1-Sieg gegen Schweden bedeutete.

Weniger emotional, dafür um so facettenreicher geht´s in den folgenden Kapiteln weiter. Nach einem allgemeinen Ausblick dreht sich zunächst alles um die deutsche Mannschaft, deren Leistungsträgerinnen wie Stürmerin Alexandra Popp und auch Trainerin Martina Voss-Tecklenburg vorgestellt werden. Es folgen Porträts aller am Turnier teilnehmenden Mannschaften, der Stars und der Stadien, ehe es noch einen Blick in die Geschichte der Frauen-Weltmeisterschaften gibt.

Per E-Mail mitmachen und aufs Glück hoffen

Fazit: „Das große WM-Buch 2023“ könnte nicht informativer sein. Und das Beste ist, dass wir als RGA-Sportredaktion in Zusammenarbeit mit dem riva-Verlag erneut dreimal ein Exemplar verlosen können. Um dabei mitzumachen, müssen Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Frauen-WM“ und Ihrer Anschrift an folgende Adresse schicken: lokalsport@rga.de.

Einsendeschluss ist der Montag, 24. Juli. Unter allen Mails, die bis dahin bei uns eingegangen sind, wird eine Glücksfee anschließend die Gewinnerinnen oder Gewinner ermitteln. Diese werden anschließend von uns informiert.

