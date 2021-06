Verlegung bringt drei Punkte

In der Fußball-Kreisliga A gewinnt die TG Hilgen mit 3:0 gegen den FCR II. In Struck sorgt der Hastener Sieg für Wut beim Heimtrainer.

Von Peter Brinkmann und Fabian Herzog

SC Ayyildiz Remscheid II – VfB Marathon Remscheid 0:9 (0:4). Der VfB untermauerte seine Tabellenführung eindrucksvoll. Also die rein sportliche, durch Tore von Tom Paß (3./24./37.), Eduard Repp (75./85.), Justin Lüdtke (78./90.), Fabian Heinrich (33.) und Sven Falk Giersch (65.), aber auch die in der Fair-Play-Wertung. Nicht eine gelbe Karte handelten sich die Gäste ein. „Es war aber auch so eine sehr faire Angelegenheit“, lobte Marathon-Vorsitzender Bernd Seidler beide Mannschaften. SCA-II-Spielertrainer Vasfi Ince gab zu: „Da war für uns nichts drin. Man hat einen Klassenunterschied gesehen.“ SC 08 Radevormwald II – Türkiyemspor Remscheid 1:1 (1:1). In einer von Schiedsrichter Tevfik Bozdag souverän geleiteten Partie gingen die Gäste früh durch Tayfun Turan in Führung (6.), noch in der Anfangsviertelstunde glich Niko Pirk für die Hausherren aus (15.). „Das Remis ist gerecht“, fand Türkiyemspor-Trainer Benjamin Er, der den einen Punkt angesichts der personellen Lage bei seiner Mannschaft als positiv bewertete.

TG Hilgen - FC Remscheid II 3:0 (1:0). Klare Sache für die TGH, die auf Wunsch von FCR-II-Coach Mike Kupfer der Verlegung der Partie vom Remscheider Jahnplatz nach Hilgen kurzfristig zugestimmt hatte. Die Schützlinge von Hajrush Islami durften mit Jannik Grimberg einen Doppeltorschützen (13./55.) feiern. Oliver Miebach besorgte den Endstand (81.). „Der Sieg geht voll in Ordnung. Es war eine gute und solide Mannschaftsleistung“, bilanzierte Islami.

SSV Dhünn – 1. Spvg. Remscheid 6:0 (2:0). Dhünns Trainer Andreas Böge zeigte sich nach dem Kantersieg überaus zufrieden: „Alles ist super, obwohl das Spiel in der zweiten Hälfte auf der schweren Asche viel Kraft gekostet hat.“ Christian Frank (32.), Max Esgen (45./63.), Matthias Block (53./61.) und Dennis Schmidt (80.) trafen für die Hausherren. Trotz der Niederlage blickte Honsbergs Verantwortlicher Ismail Ergül positiv in die Zukunft: „Wir leben noch! Ich glaube an die Jungs, denn sie haben heute viel Kraft und Elan gezeigt.“

BV Burscheid – SSV Bergisch Born II 1:1 (0:1). Gianluca Ruzza brachte die Gäste mit seinem Foulelfmeter in Führung (29.). Borns Trainer Hakan Arzu war trotz des Strafstoßes mit der Leistung des Schiedsrichters überhaupt nicht zufrieden: „Er hat schon mehrfach eindeutig gegen uns gepfiffen.“ Weiterhin trauerte Arzu dem möglichen Auswärtssieg hinterher: „Wir haben eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt, aber leider versäumt, das zweite Tor nachzulegen.“ Auf der Gegenseite sah Burscheids Trainer Yakub Karakus den Ausgleichstreffer durch Jan Stahlmann (49.) und zeigte sich mit dem Remis einverstanden: „Die Borner haben verdient geführt, doch danach waren wir besser.“

TS Struck – Hastener TV 2:4 (0:2). Wieder mal sorgten die Hastener für eine packende Partie, die erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Die Strucker lieferten dem Favoriten einen großen Kampf und glichen sogar zwischenzeitlich durch die Brüder Georgios und Kostas Georgakis aus (49./61.). Zuvor hatten die Gäste durch den Doppelschlag von Semir Hot (21.) und ein Eigentor von Georgios Georgakis (22.) scheinbar alles im Griff gehabt. Dass den Gastgebern die Überraschung doch nicht gelang, entschied sich in den Schlussminuten, denn da überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verwandelte Semir Hot mit seinem neunten Saisontreffer einen Foulelfmeter zur Hastener Führung (90.+2), dann sorgte Almir Sutkovic mit seinem Kontertor für die endgültige Entscheidung (90.+3). Der Strafstoß zum 2:3 brachte Strucks Spielertrainer Salih Altuntas richtig auf die Palme: „Ich bin erbost. Wir waren kräftemäßig in der zweiten Hälfte klar besser und wurden dann vom Schiedsrichter krass benachteiligt. Der Elfmeter war absolut keiner.“ HTV-Trainer José-Ramon Florez sah es anders: „Aus meiner Sicht war die Entscheidung in Ordnung. Ich habe es krachen gehört. Und ansonsten mogeln wir uns zwar durch, erkämpfen uns das Glück aber auch.“

SG Hackenberg – TG Hilgen II 1:0 (1:0). Der Foulelfmeter von Robin Rambau bescherte den Gastgebern drei Punkte (22.). SGH-Trainer Rafael Rudowski freute sich über den Erfolg, obwohl „die Partie auch noch höher hätte ausgehen können.“ Hilgens Coach Sebastian Dahlmann sah es ähnlich und verteilte ein Extralob an seinen Keeper Dustin Grün: „Er hat klasse gehalten, und die Hackenberger haben den Elfmeter clever herausgeholt.“

KREISLIGA B

SPIELABBRUCH Die Partie zwischen dem SSV Dhünn II und der 1. Spvg. II endete bereits kurz nach der Pause. Die Gäste wollten nach einer roten und einer gelb-roten Karte sowie drei Verletzungen beim Stand von 0:4 nicht mehr weiterspielen.