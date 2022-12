Verbandsligist will in der Erfolgsspur bleiben

Panther II gehen Lintorf II

Zwei Spiele hat die 2. Mannschaft der Bergischen Panther in diesem Kalenderjahr noch zu absolvieren. Dann geht es auch für sie in die Weihnachtspause. Und die Feiertage dürften umso fröhlicher werden, wenn das Team nun vier weitere Punkte sammeln könnte. „Das wäre natürlich nicht schlecht“, sagt Trainer Erwin Reinacher.

Die jüngste Siegesserie mit nun vier Erfolgen ist natürlich ein Grund, um mit großem Optimismus an die erste Aufgabe heranzugehen. Da empfängt das Team am Samstagabend um 19 Uhr in der Max-Siebold-Halle in Hilgen die 2. Mannschaft des TuS Lintorf. Eine Aufgabe, die unter normalen Umständen auch lösbar ist. Wäre da nicht die angespannte personelle Situation, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison zieht. „Wir sind mal wieder an dem Punkt, dass nichts mehr passieren darf“, erklärt der Coach, der hofft, dass sein Team von der aktuell grassierenden Erkältungs- und Grippewelle verschont bleibt. Fakt ist aber, dass Tobias Radermacher (Schulter) jetzt auch zu den Langzeitverletzten gehört. Hilfe gibt es aus dem Kader der 1. Mannschaft. Der lange verletzte Lukas Elverfeld soll Spielpraxis sammeln.

In einer Woche gibt es dann wieder ein Heimspiel. Sonntags ist Spitzenreiter LTV Wuppertal II in Wermelskirchen zu Gast. -pk-