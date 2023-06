Velardi übernimmt das Traineramt beim DTV

Wermelskirchen. Der Nachfolger von Patrick Grün als Trainer beim Dabringhauser TV steht fest. Luciano Velardi wird die Verantwortung beim Fußball-Bezirksligisten übernehmen, welcher in der zurückliegenden Spielzeit erst spät den Klassenerhalt realisiert hat. „Das ganze Paket hat bei ihm am besten gepasst“, stellte der Sportliche Leiter Acar Sar heraus. Und bezog sich dabei unter anderem auf den Wohnort (Remscheid-Lüttringhausen), den Arbeitsplatz (in Radevormwald) und seine langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer.