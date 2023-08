Uthoff genießt die Fußball-Rente

Der 31-jährige Hückeswagener hat die Schuhe an den Nagel gehängt.

Hückeswagen/Radevormwald. So ganz wahrhaben wollten sie seinen Abschied nicht. Weder Fabian Uthoffs Teamkollegen beim A-Kreisligisten SC Heide noch seine (mittlerweile) Verlobte Jessica Fuhrmeister trauten dem Vollblutfußballer nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison Anfang Juni zu, dass es das mit der Karriere jetzt tatsächlich gewesen sein soll. „Einige der Jungs haben gesagt, wir würden uns zum Start der Vorbereitung eh wieder sehen“, erzählt der 31-Jährige. Aber er ist standhaft geblieben. Die Fußballschuhe baumeln sprichwörtlich weiter am Nagel. „Die ersten drei Monate habe ich schon mal geschafft“, scherzt Uthoff beim Besuch in der RGA-Sportredaktion.

Der Zeitpunkt, dem Fußball Adieu zu sagen, kam für viele überraschend. Schließlich hatte der gebürtige Hückeswagener, der mittlerweile in Radevormwald lebt, doch gerade endlich mal eine Saison ohne größere Blessuren zu Ende bringen können und vom Alter her noch einige Jahre auf gutem Niveau potenziell vor sich. „Ich wollte aber unbedingt gesund aufhören“, begründet Fabian Uthoff den Schritt, der ihm keinesfalls leichtgefallen ist.

„Kinder, ein Haus – wir wollen das Leben einmal durchspielen.“

Bereut hat er diesen aber ebenso wenig. Schließlich konnte er das erste Mal nach Jahrzehnten den Sommer in vollen Zügen genießen. Ohne schweißtreibende Vorbereitung. Ohne sich nach irgendwelchen Trainings- oder Testspielterminen zu orientieren. Stattdessen machte Uthoff seinem Ruf als Urlaubsfan alle Ehre und verbrachte ein paar schöne Tage an den unterschiedlichsten Stellen. In Budapest, auf Malta, in Spanien (Nähe Alicante) oder vor allem auch auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik ließ er mit seiner Partnerin die Seele baumeln. „Mal nicht zwischendurch noch irgendwelche Bergläufe zu machen, tat einfach gut.“

+ Auch so lässt sich ein Sommer verbringen: Fabian Uthoff mit seiner Verlobten Jessica in Spanien. © FU

Die Gunst der entspannten Stunde nutzte er Anfang Juli dann auch, um seiner Jessica einen Antrag zu machen. „Zuvor habe ich ganz klassisch beim Vater um die Hand seiner Tochter angehalten“, erzählt Uthoff, der diese vor sechseinhalb Jahren in der Tapas-Bar in Hückeswagen, wo sie gearbeitet hat, angesprochen und kennengelernt hat. Die Zukunftspläne sind längst geschmiedet. Geheiratet wird am 31. August 2024, aber das ist längst nicht alles, wie der 31-Jährige vielsagend verdeutlicht: „Kinder, ein Haus in der Nähe – wir wollen das Leben einmal durchspielen.“

Aber eben ohne den Fußball, auch wenn dieser in seinem Leben immer einen großen Stellenwert hatte. Mit Fünf ging´s bei den Bambini des RSV Hückeswagen los, mit Zehn für fünf Jahre zum Wuppertaler SV. In der B-Jugend wechselte er zum ersten Mal zum FC Remscheid, kehrte aber für den Beginn der Seniorenzeit zur Schnabelsmühle zurück. Zur Saison 2013/14 wagte er den Sprung aus der Kreisliga A zum Landesligisten FCR und Trainer Zeljko Nikolic, wo den schnellen Außenbahnspieler nach verheißungsvollem Start in der Vorbereitung ein Bänderriss im Sprunggelenk erstmals übel ausbremste. So richtig in Tritt kam Uthoff, der beim 5:0 gegen TuRU Düsseldorf sein erstes und einziges Landesliga-Tor erzielte, nicht mehr, so dass es ihn über den RSV zum Dabringhauser TV verschlug. „Auch da hatte ich schöne fünf Jahre“, blickt er zurück.

Als sich die Prioritäten immer mehr in Richtung Beruf verschoben, schien das Ende der Karriere vor einigen Jahren schon nah. „Aber dann habe ich auf dem Altstadtfest auf einem Bierdeckel beim SC Heide unterschrieben“, erzählt Fabian Uthoff, der von einer Taskforce in Person seines Kumpels Marc Schnabl sowie der Heider Macher Kevin Zrock und Normen Kirschsieper taktisch klug in die Mangel genommen worden war.

So kehrte der Hückeswagener noch einmal zur Schnabelsmühle zurück. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Was aus dem RSV geworden ist, ist sehr, sehr schade“, findet Uthoff, der zu Frank Höbler, dem langjährigen Vorsitzenden und Antreiber, ein enges Verhältnis hatte. Nach dessen Tod habe der Verein, dessen Fußballer sich mittlerweile in den Niederungen der Kreisliga B befinden, nicht mehr auf die Beine gefunden. „Um so schöner ist es, dass der SC Heide diese Rolle übernommen hat“, findet „Uti“, wie ihn alle nennen.

Konzept und Perspektive des SC Heide stimmen aus Uthoffs Sicht

Seinem mittlerweile Ex-Verein traut er einiges zu: „Heide ist nicht nur sehr ambitioniert, sondern hat ein Konzept dahinter und setzt auf junge Spieler. Wenn die zusammenbleiben, kann da schon richtig was entstehen.“ Wichtig sei aus seiner Sicht, nicht zu schnell zu viel zu wollen. Zum Beispiel den Aufstieg in dieser Saison: „Sie brauchen eine Entwicklungszeit.“

+ Nach einer Saison beim FCR wurde Fabian Uthoff (l.) schon wieder verabschiedet. © batte

Auch Uthoff selbst, der in seiner WSV-Zeit mit Felix Herzenbruch (ein Zweit- und 74 Drittligaspiele für Paderborn und Rot-Weiss Essen) und gegen einen Mario Götze oder Marc-André ter Stegen gespielt hat, hätten viele deutlich mehr als die eine Landesligasaison zugetraut. „Klar hätte da mehr draus werden können“, blickt er ein wenig wehmütig zurück. Doch sein Körper spielte eben nicht mit. Immer wieder machte ihm das Sprunggelenk einen Strich durch die Rechnung, im DTV-Trikot zog sich der Hückeswagener 2017 sogar einen Kreuzbandanriss zu.

Seine Verletzungsanfälligkeit war und ist auch ein Grund, warum er die diversen Anfragen unmittelbar nach dem verkündeten Karriereende, unter anderem aus dem Betriebssport, dankend ablehnte. Allerdings sagt er auch: „Ich bin selbst gespannt, wann es wieder so richtig in den Füßen juckt.“ Es scheint fast so, als wolle er den Abschied vom Fußball selbst auch nicht richtig wahrhaben.

Beruf

Mit einem Freund hat Fabian Uthoff das Energieberatungs-Unternehmen „Bettrgreen“ gegründet, das seinen Sitz in Monheim hat. Zudem ist er dabei, gemeinsam mit seinem Vater ein weiteres Gewerbe aufzuziehen, dessen Schwerpunkt der Bau und Vertrieb von hochwertigen Solarzäunen sein wird. Die Firma „Solafence“ mit Sitz in Radevormwald steht in den Startlöchern.