Ein US-Boy kommt für einen anderen

Football: AFC plant auf der Position des Quarterbacks um.

Der AFC Remscheid Amboss hat auf der Quarterback-Position für die anstehende Spielzeit umgeplant. Statt des US-Amerikaners Jeff Ginolfi wird sein Landsmann Sean Willix 2017 die Spielmacherposition des Amboss bekleiden. Der 25 Jahre alte Willix hat die University of Mount Union und die Houston Baptist University besucht und dort gespielt. In der Saison 2016 war Willix in der ersten serbischen Football-Liga für die Sremska Mitrovica Legionaries aktiv. Er gilt als sehr angriffslustig und ehrgeizig. „Diese Einstellung ist extrem wichtig für uns und ausschlaggebend, warum ich ihn nach Remscheid hole. Das Team wird von seiner Art, wie er Football lebt, profitieren und lernen“ sagt Amboss-Headcoach Christian Müller über den Highschoollehrer, der als Quarterbacktrainer auch bereits Erfahrung im Coaching gesammelt hat. Willix wird Anfang März in Deutschland erwartet wird.

Der Vertrag mit Ginolfi wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, nachdem dessen Ehefrau schwanger geworden war. „Für uns war klar, dass wir Jeff keine Steine in den Weg legen und er in einer solcher Phase seines Lebens die Möglichkeit haben sollte, seine Frau zu begleiten“, sagt Müller. red