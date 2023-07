Unter der Dusche gibt es belebende Momente

Der Schreck ließ nicht nach: Holger Schreck (TC GW Lennep) siegte in der Konkurrenz der Herren 50.

Die Remscheider Stadtmeisterschaften machen Lust auf mehr.

Von Andreas Dach

Remscheid. Der Neustart ist geglückt: Die RS Open, die Remscheider Stadtmeisterschaften im Tennis, sind den Erwartungen gerecht geworden. Bei der fünften Auflage seit dem Wiedereinstieg im Jahr 2016 und einer mehrjährigen Coronapause (2020 bis 2022) wurde guter Sport geboten – trotz zum Teil extremer Temperaturen am samstäglichen Finaltag. „Das war ein Überlebenskampf“, sagte Ralf Kalbitz (BW Remscheid), Gewinner der Herren 60 in der Nebenrunde (gegen Bernhard Diehl, GW Lennep, 6:4, 4:0/Abbruch).

Da war es fast schon ein ungeplanter Glücksfall, dass die Duschen beim SC Rot-Weiß Remscheid nur kaltes Wasser ausspuckten. Kalbitz lächelnd: „Sehr belebend.“ Frank Hemmerling aus dem Orgateam hatte den passenden Satz parat: „Das war halt kein Turnier für Warmduscher.“

Stattdessen eins, welches Lust auf die kommenden Jahre macht, wenn die Veranstaltung wieder zum festen Bestandteil des Remscheider Sportkalenders werden soll. Möglichst mit noch mehr Teilnehmern als den 71, die es diesmal waren. Schon einmal zum Vormerken: Die RS Open werden auch dann wieder in der zweiten Woche der Sommerferien ausgetragen.

Bei den Herren gewann Tim Kaufmann (BW Elberfeld) in der offenen Klasse. Sein Gegner Eric Schulze-Berge (BW Ronsdorf) war im Finale verletzungsbedingt nicht angetreten. Die Herren 30 gingen an Patrick Schlemmer (GW Lennep) – vor seinem Vereinskollegen Fabian Riedel. Holger Schreck (ebenfalls Lennep) hatte bei den Herren 50 die Nase vorn – durch ein 6:3, 6:0 gegen Marc Herkenberg (GW Wermelskirchen). Beat Augustat (ESV Wuppertal) war Gewinner der Herren 60, hatte gegen Ralph Schöpp (Rot-Weiß Remscheid) den längeren Atem (6:2, 7:6). Im Doppel waren Tim Kaufmann und Robert Welkner (BW Elberfeld) die Stärksten. Das mussten die Finalgegner Florian Kogel und Björn Seide (beide TuRa Pohlhausen Tennis) anerkennen (6:4, 6:4). Schließlich war das Doppel der Frauen in Lenneper Hand. Antonia Leßmann und Michelle Koch behielten die Oberhand gegen Joelle Heumann und Jennifer Henze.

In der Nebenrunde siegte Markus Meurer (GW Lennep) in der offenen Herren-Klasse gegen seinen Vereinskollegen Moritz Schöpp (6:3, 7:6). Bei den Herren 50 setzte sich Marcus Schmitz (Merscheider TV) mit 7:5, 6:1 gegen Joerg Suer (GW Lennep) durch. Das Herren-Doppel ging an Nik Niewöhner und Hannes Kohlmann (beide TuRa Pohlhausen Tennis), die sich mit 6:2, 5:7, 12:10 gegen Daniel Knorr und Anton Nagel vom NBV Velbert durchsetzten.