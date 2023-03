Uninspirierte Panther verteilen zu viele Geschenke

Drittligist verliert am Freitagabend gegen Longerich mit 27:33.

Von Fabian Herzog

Bei allen Sentimentalitäten, die zu einer letzten Heimpartie durch die Verabschiedung der scheidenden Akteure dazugehören, stand für die Bergischen Panther am Freitagabend gegen den Longericher SC sportlich zu viel auf dem Spiel, als dass sie sich länger als nötig auf das Verteilen von Blumensträußen und netten Worten konzentrieren konnten. So wurde der Fokus umgehend, nachdem sich bei Torwarttrainer Ilja Fuchs, Torhüter Max Conzen sowie den Feldspielern Simon Schlösser, Bjarne Steinhaus, Henning Padeken und Lukas Elverfeld gebührend bedankt wurde, auf das Duell mit dem Tabellennachbarn gerichtet. In dem zog die Mannschaft von Marcel Mutz allerdings mit 27:33 (14:17) den Kürzeren und verpasste die vorzeitige Teilnahme an der DHB-Pokal-Qualifikation.

Nein, das waren nicht die Panther, die in dieser Saison schon so begeistert haben. Größtenteils wirkte es relativ uninspiriert, was sie vor 350 Zuschauern ablieferten. Während die formstarken Kölner ihren Stiefel souverän runterspielten, leistete sich der Gastgeber viele Fehler. Zu viele.

Tore: Wolter (5), Ueberholz, Schlösser (je 4), T. Blum (3), Bleckmann, Weiß, J. Blum, Görgen (je 2), Wöstmann (2/2), Steinhaus (1).