Umut Demir rettet den ersten Punkt

Fußball: In der Landesliga spielt der SV 09/35 3:3 in Dilkrath.

Die Trainersuche beim SV 09/35 Wermelskirchen läuft weiter auf Hochtouren. Der heißeste Kandidat soll nicht aus dem Remscheider Fußballkreis kommen und sich nach guten Gesprächen bis Mitte der Woche Bedenkzeit erbeten haben. Bei der DJK Fortuna Dilkrath übernahm am Sonntag der verletzte Abwehrchef Frederik Streit das Coaching – und gab nicht nur eine vielversprechende Figur ab, sondern führte das Schlusslicht beim 3:3 (1:1) auch zum ersten Punkt der Saison. „Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte der Aushilfstrainer und lobte die Leidenschaft, die seine Mannschaft an den Tag gelegt hatte: „Nur so geht’s in dieser Liga.“

Mann des Spiels war unbestritten Umut Demir. Der Kapitän war mal wieder ein Vorbild in Sachen Einsatzwille, bereitete ein Tor vor und erzielte zwei Treffer. Unter anderem das 3:3 nach einem Wahnsinnssolo im Stile eines Lionel Messi (83.). „Der hätte aber keine Zidane-Drehung vor dem Schuss gemacht“, sagte Demir mit einem Lächeln. Abgekämpft, aber glücklich stellte er fest: „Es geht aufwärts.“

In den ersten 45 Minuten war die Verunsicherung der bis dato punktlosen Gäste nur in seltenen Momenten spürbar. Die Wermelskirchener bewegten sich mindestens auf Augenhöhe und gingen nicht unverdient in Führung: Eine Freistoßflanke von Demir verlängerte Aydin Türksoy ins Dilkrather Tor (21.). Bitter, dass das 2:0 von Demir wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht zählte (28.). Zum Ende des ersten Durchgangs wurde Dilkrath dann noch mal stärker. Erst parierte Hannes Barth stark gegen den frei vor ihm auftauchenden Maximilian Kuznik (34.), wenig später köpfte dieser zum 1:1 ein (43.).

Nach der Pause drohte dem SV 09/35 zweimal die fünfte und saisonübergreifend sogar elfte Niederlage in Folge. Doch auf die Treffer des Gastgebers (61./69.) gab Demir die perfekten Antworten. Außerdem hielt Keeper Barth stark. „Gott sei Dank“, atmete Abteilungsleiter Kai Socha tief durch. Könnte nicht also Streit eine Dauerlösung für den Trainerposten sein? „Nein“, sagte Socha, „ihn brauchen wir auf dem Platz.“

SV 09/35: Barth, Kuelo (64. Tshala), Paß (75. Mendy), Derkum, Vlasiuc, Wahed Omar, Avan (55. Anderson), Lilliu, Raufeiser (64. Raufeiser), Demir, Türksoy.