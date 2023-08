Umut Demir explodiert vor dem Tor

Beim beliebten Wettbewerb um die spannende RGA-Torjägertrophäe hat der Spielführer die alleinige Führung übernommen.

Von Peter Brinkmann

Endlich hat der SV 09/35 Wermelskirchen den ersten Punkt in der neuen Spielzeit geholt. In einer packenden Landesliga-Partie gelang den Eifgen-Kickern in Dilkrath ein spätes 3:3-Remis dank des Doppelpacks von Kapitän Umut Demir. Beim beliebten Wettbewerb um die spannende RGA-Torjägertrophäe hat der Spielführer mit vier Treffern die alleinige Führung übernommen. Während er in der Vorsaison noch überwiegend als Verteidiger agierte und insgesamt dreimal den Ball ins gegnerische Gehäuse bugsierte, füllt er auch die neue offensivere Rolle, die ihm wie auf den Leib geschneidert ist, eindrucksvoll aus.

Toni Zupo vom FC Remscheid liegt mit drei Toren direkt hinter dem Führenden. Allerdings musste Zupo mit dem FCR eine bittere 0:3-Pleite bei der Holzheimer SG verkraften. Zahlreiche Protagonisten haben je zweimal eingenetzt, darunter mit Dorian Wächter (FCR) ein weiterer Landesliga-Akteur und mit Francesco Di Donato vom SSV Bergisch Born ein Stürmer, der bereits 2022 mit 27 Treffern den Goldenen Schuh gewinnen konnte.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Umut Demir (SV 09/35, 4 Treffer).

2. Toni Zupo (FCR, 3).

3. Dorian Wächter (FCR), Francesco Di Donato, Aleksandar Stanojevic (beide Born), Anis Geus (Dhünn), Justin Lüdtke, Furkan Kücüktireli (beide DTV, alle je 2).