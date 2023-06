Ulli Kriebel startet in der 6. Liga ganz neu

Der Handball-Trainer mit A-Lizenz – früher als Spieler beim WTV und der HSG – kennt auch den Profisport.

Von Lutz Clauberg

Solingen. Ulli Kriebel ist wieder da. In der sechsthöchsten Spielklasse, beim Verbandsliga-Aufsteiger Ohligser TV. Der 45 Jahre alte Solinger freut sich auf seine neue Aufgabe. Seit dem 1. Juni läuft die Vorbereitung, die ersten Testspiele sind schon absolviert.

Ulli Kriebel hat seit 2015 die A-Lizenz und reichlich Erfahrung im Geschäft. Sein Einstieg 2007/2008 ging allerdings in die Hose – die SG Solingen III stieg sang- und klanglos ab. Mit nur zwölf Punkten, trotz 126 Toren des Spielertrainers, der in jungen Jahren der Liebe wegen seine Heimat Hamburg verließ und bei Unitas Haan (Regionalliga), der SG Solingen (2. Liga) und dem Wermelskirchener TV (Regionalliga) sehr ambitioniert Handball spielte. Seine Yvonne lernte er bei einem Turnier in Winsen an der Luhe kennen. Das Paar hat drei Kinder: Lasse (18), Jana (23) und Fynn. Der 21-Jährige ist Leistungsträger beim OTV, der ein äußerst spannendes Team beisammen hat, locker (mit Coach David Horscht, den es zu Unitas Haan zog) die Landesliga dominierte und in der Verbandsliga als Geheimfavorit gehandelt wird. „Mal abwarten“, sagt Ulli Kriebel. „Das Potenzial ist da, um jeden Gegner zu schlagen. Es wird sich zeigen, wie schnell wir uns akklimatisieren.“

Dass er überhaupt seine Zusage gab, hatte mehrere Gründe. „Ich habe wieder Blut geleckt.“ Auf Bitten von Jamal Naji und Peer Pütz, dem Trainergespann des Bundesligisten Bergischer HC, stieg er im September 2022 für ein halbes Jahr gemeinsam mit Pütz als Trainer der Mittelrheinauswahl (Jahrgänge 2007/2008) ein. „Ich habe ja in Dormagen schon sehr gut und harmonisch mit Peer gearbeitet“, berichtet Kriebel,. Er schätzt die auf mehrere Schultern verteilte Arbeit. „Als Team sieht man viel mehr.“ In Ohligs ist Christian Knaak sein „Co“, Gerd Wegner kümmert sich „überragend gut“ um die Torhüter.

Nach seinem Rücktritt im Dezember 2019 bei Eintracht Hagen habe er die Zeit ohne Handball zu schätzen gewusst. Zum Beispiel die Möglichkeit, einfach so einen Urlaub einzuschieben. Diese Möglichkeit wolle er weiter nutzen. Mit einem funktionierenden Trainerteam sei das kein Problem. Einige Ohligser Spieler studieren und nutzen die Semesterferien zum Urlaub machen. Also fehlen in der „heißen Phase“ vor dem Saisonstart halt Leistungsträger. „Das ist eben nicht zu ändern“, weiß Kriebel, worauf er sich eingelassen hat. Abstriche müssten halt gemacht werden. Pro Ohligs sprach sein Eindruck von der Truppe. Die Stimmung sei unglaublich gut. „Die Mischung aus Ehrgeiz und der Spaß untereinander gefällt mir.“

Erster Gegner am 26./27. August ist der STB. Mit dessen Trainer Robert Heinrichs coachte Ulli Kriebel einst gemeinsam die OTV-A-Jugend in der Regionalliga. Im Gründungsjahr der A-Jugend-Bundesliga 2011 saß Kriebel beim BHC auf der Trainerbank, war auch Jugendkoordinator, wechselte anschließend zum TSV Bayer Dormagen. Drei Jahre bildete er in der dortigen Talentschmiede Spieler wie Lukas Stutzke oder Eloy Morante Maldonado aus. Die Bayer-Erste trainierte er zwischen Juli 2017 und Januar 2019 (3. und 2. Liga). „Der Spagat zwischen Berufsleben und Handballtrainer im Profibereich war schon schwierig“, erinnert sich der bei der Wuppertaler Firma Gebr. Becker in verantwortungsvoller Position tätige Diplom-Ingenieur.

In dieser Hinsicht gibt beim OTV keine Probleme. Trainiert wird nur abends, dreimal pro Woche. In der Vorbereitung häufiger, klar. Die Partie zuletzt gegen den mit 26:25 siegreichen Oberliga-Aufsteiger TB Wülfrath mit Kriebels Vor-Vorgänger Leszek Hoft auf der Trainerbank war geprägt von Höhen und Tiefen. „Wir hatten eine Phase, in der wir einfach das Tor nicht getroffen haben und viele Gegenstöße geschluckt haben.“ Nach dem 13:20-Rückstand (45.) kämpfte der auch in der Abwehr verbesserte OTV verbissen. Kriebel: „Damit war ich sehr zufrieden.“ Passen musste unter anderem Lennart Kirsch. Der erfolgreichste Torschütze der Saison 2022/23 zog sich beim ersten Training einen Mittelhandbruch zu und muss operiert werden. Beste Werfer waren Maxi Köstler-Bals und Tom Gießelmann mit je sechs Treffern.

Ulli Kriebel

Ulli Kriebel, geboren am 8. Februar 1978 in Hamburg, verheiratet, drei Kinder, ist von Beruf Dipl. Ing. Maschinenbau. Stationen als Spieler waren VfL Pinneberg, TSV Ellerbek (Jugend), Unitas Haan, SG Solingen, Wermelskirchener TV, Eintracht Hagen und HSG Rade/Herbeck. Als Trainer: SG Solingen III, Bergischer HC, Ohligser TV 88, TSV Bayer Dormagen, Eintracht Hagen und Handball-Verband Mittelrhein.