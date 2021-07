BVB überrennt SGH in zweiter Hälfte

In der Kreisliga A zeigt TuRa Süd eine couragierte Leistung. TG Hilgen macht es spannend.

Von Peter Brinkmann und Peter Kuhlendahl

TG Hilgen II – TS Struck 4:7 (0:4). Trotz des vierten Sieges im vierten Spiel war TS-Trainer Bozo Grgic nicht zufrieden. „Nachdem wir deutlich vorne waren, habe ich gewechselt. Aber die Jungs haben ihre Chance nicht genutzt.“ So machte die TGH II aus einem 1:6- einen zwischenzeitlichen 4:6-Rückstand. „Nach katastrophaler erster Hälfte war nicht mehr drin“, sagte Hilgens Coach Sebastian Dahlmann. Die Tore für die Gastgeber erzielten Robin Eisenkopf (56.), Pascal Schawo (78., Eigentor), Markus Retzlaff (80.) und Edi Buzhala (82., Eigentor). Miguel Lopez Torres (2./14./37./48./70.) gelang für Struck ein Fünferpack. Außerdem trafen Andi Popaj (30.) und Ertugrul Hacisalihoglu (87.)

SC Ayyildiz Remscheid II – BV 10 Remscheid 1:4 (1:3). Der Aufsteiger hat seinen ersten Saisonsieg gelandet. Crisobal Rodriguez Ramirez gelang nach zwölf Minuten die Führung für die Gäste. Jesin Zahar erhöhte per Eigentor auf 2:0 (33.). Als Rasimhan Bas in der 42. Minute der Anschlusstreffer gelang, kam Hoffnung auf. Doch Fabio Fornarelli markierte kurz danach das 3:1 (44.). Den Deckel drauf machte dann Nick-Fabian Chalupa (75.). FC Remscheid II - TS Struck II 3:2 (1:2). Verdient, aber sehr glücklich war der Sieg des FCR II. Glücklich deshalb, weil sich TS-Keeper Sven Sarcevic den Ball nach einer Ecke in der Nachspielzeit selbst ins Tor boxte. Rafet Okan Karaman (26.) und Berat Sakiri (30.) hatten die Gäste vor der Pause in Führung gebracht. Dennis Adamiec (45.+2) und Moussa Touré schafften den Ausgleich (48.). „Danach hatten wir viele Chancen. Bis auf die erste halbe Stunde war das ein guter Auftritt“, sagte FCR-II-Trainer Burhan Beqiri.

TuRa Remscheid-Süd – Dabringhauser TV II 2:5 (1:3). Süd-Trainer Frank Sondern sah eine deutliche Steigerung: „Ich bin hin- und hergerissen und finde, wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Der Gegentreffer kurz vor der Pause war auch noch klar Abseits.“ Für die Süder trafen Kai Eichler (43.) und Maurice Hammerschmidt (87., FE), während für die Gäste Patrick Jumpertz (30./45.), Maximilian Bublies (33.) und Jakob Schäffer (53./72.) einnetzten. „TuRa Süd hätte sich heute belohnen können“, zollte auch DTV-II-Trainer André Kleist seinen Respekt an die couragiert auftretenden Gastgeber.

BV Burscheid – SG Hackenberg 7:2 (2:1). Die Treffer durch Roman Dudarev (38.) und Can Ekinci (87.) konnten die klare Hackenberger Niederlage nicht verhindern. „Wir waren zunächst auf Augenhöhe, sind dann ausgekontert worden“, bedauerte Co-Trainer Thorsten Döge. BVB-Trainer Yakup Karakus atmete auf: „Nach unserem dritten Tor haben wir den Gegner überrannt.“ Die Burscheider erzielten ihre Treffer durch Serkan Özkan (13.), Sebastian Kratz (42.), Aydin Türksoy (51./71./75./89.) und Hakan Özkan (66.).

TG Hilgen – Hastener TV 4:3 (2:1). Spannung pur in Hilgen, wo Leonhard Fronia mit seinem Dreierpack (13./54./60.) zum Matchwinner avancierte. Mickel Heller traf einmal (30.). Die Hastener gingen durch Kevin Coco Perez früh in Führung (3.) und verkürzten später jeweils durch Semir Hot (57., FE) und Suad Sutkovic (65.). „Der Sieg geht in Ordnung. Wir und der Schiedsrichter haben das Spiel wieder spannend gemacht“, konstatierte Hilgens Coach Hajrush Islami. Hastens Trainer José-Ramon Florez trug die Niederlage mit Fassung: „Uns fehlt momentan einfach das Glück. Wir hatten mehr Spielanteile, sind aber ausgekontert worden.“

SSV Dhünn – 1. Spvg. Remscheid 4:0 (1:0). „Man muss auch mal zufrieden sein“, lautete das pragmatische Fazit von Dhünns Trainer Andreas Böge. Zwar hatte sein Spieler Robin Bührmann per Strafstoß nur den Pfosten (15.) und kurz danach die Unterkante der Honsberger Latte getroffen, doch dann sorgten Matthias Block (39./61.), Daniel Matuschzik (50.) und Christian Nippel (54.) doch noch für den standesgemäßen Erfolg der Hausherren. Gäste-Coach Ayhan Aldemir lobte seine Schützlinge: „Wir haben gut gespielt, aber dann ließen unsere Kräfte nach.“

KREISLIGA B

4. SPIELTAG Die gute Nachricht lautete: Die 3. Mannschaft des FC Remscheid ist am Sonntag angetreten. Das war aber auch das einzig Positive. Beim Dabringhauser TV IV unterlagen die Remscheider sang- und klanglos mit 1:17 (1:6). Die vom FCR III abgesagte Partie aus der Vorwoche gegen Türkiyemspor Remscheid ist mit 0:2 gegen ihn gewertet worden.