Überragender Öztürk trifft dreifach

Osman Öztürk war in Baumberg nicht zu stoppen.

Bezirksliga: Ayyildiz gewinnt 6:1 in Baumberg. Auch der SC 08 Rade bejubelt einen Sieg.

Von Fabian Herzog

SC 08 Radevormwald – HSV Langenfeld 1:0 (1:0). Nächster Big Point für die Rader. Oder besser gesagt: Die nächsten drei eminent wichtigen Punkte, die ihnen im Vorfeld des Duells mit dem Tabellenvierten sicherlich nicht jeder zugetraut hätte. „Der Sieg tut unserer Seele gut“, sagte Trainer Niko Doucas glücklich, dessen Mannschaft nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Dass die Serie hielt, dafür gab es mehrere Gründe. Wie den frühen Führungstreffer von Ferhat Özmen (5.), der eine Vorlage von Gio Modica verwertete. Letztgenannter hatte auch das 2:0 auf dem Fuß, traf aber vor der Pause ebenso den Pfosten wie Özmen in Durchgang zwei das Lattenkreuz.

So musste der SC 08 gegen starke Langenfelder bis zum Schluss zittern, konnte sich dabei aber auf seinen Keeper verlassen. Sebastian Weber parierte in beiden Halbzeit je eine große HSV-Chance und sicherte seiner Mannschaft so die Punkte 16, 17 und 18.

SC 08: Weber, Brocksieper, Kleinjunge (46. Kücüktireli), Schneider, Demiroglu, H. Kilic, Eryürük, Citirik, Keller, Fe. Özmen (85. Hoffmann), Modica (75. Rasoul). SF Baumberg II – SC Ayyildiz Remscheid 1:6 (0:3). Was für ein Auftritt der Remscheider, die zum Start in die Rückrunde ein ähnliches Ausrufezeichen setzten, wie es zu Beginn der ersten Halbserie beim 6:0 gelungen war. Brutal, wie effektiv die Mannschaft von Erdal Demir beim Tabellenelften auftrat. „Das war schon sehr, sehr gut“, fand der Coach.

Einer ragte aus dem starken Ayyildiz-Kollektiv heraus. Osman Öztürk erzielte nicht nur drei blitzsaubere Tore (23./53./74.), sondern bereitete die von Ibrahim Bölükbasi (6., gemeinsam mit Hakan Türkmen) und Türkmen (17.) perfekt vor. Nur bei Ali Bayraktars Schlusspunkt (85.) hatte er die Füße mal nicht im Spiel. „Ihm zuzugucken, ist eine Augenweide“, schwärmte Demir.

SCA: Topal, Durak Hidalgo, Gün, Özkan, Altunbas, Kücükünlü, Ozuzun (82. Demirci), C. Öztürk, O. Öztürk, Türkmen (69. Bayraktar), Bölükbasi (80. Ünal).