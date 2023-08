Ueberholz will in Bereich ohne Stress

Justus Ueberholz geht beim Handball-Drittligisten Bergische Panther auch in der neuen Saison als Kapitän voran. Am Sonntag war er Gast in unserem wöchentlichen Sport-Podcast.

Von Andreas Dach

Er spielt mittlerweile seit zehn Jahren für die Bergischen Panther, ist als Spielmacher aus der Mannschaft des Handball-Drittligisten nicht wegzudenken. Auch in der neuen Saison wird Justus Ueberholz wieder Verantwortung übernehmen – er ist gerade wieder zum Kapitän gewählt worden. In unserem sonntäglichen Podcast „Abpfiff“ haben wir uns mit dem 29-Jährigen über seine persönlichen Ziele, über die der Mannschaft und den inoffiziellen Wermelskirchener Feiertag namens „Matinee“ unterhalten.

Justus Ueberholz über das Trainingslager am vergangenen Wochenende und da speziell den Mannschaftsabend am Samstag

Der war wieder sehr schön. Ich empfinde es als Fluch und Segen zugleich, einen solchen Abend ins Trainingslage einzubauen. Da ist der Sonntagmorgen schon einmal etwas schwierig. Für die Eingliederung der Neuen haben wir eine Art Schlag den Raab gespielt, jeder hatte die Aufgabe, eine drei- bis fünfminütige Performance hinzulegen. Herausheben muss ich David Ferne. Was er präsentiert hat – dafür hätte ich Geld bezahlt. Das ging in Richtung Comedy. Er hat auch gesungen, getanzt und gezaubert.

Ueberholz über die beiden Spiele gegen die HG Remscheid und den OSC Rheinhausen

Klar hätten wir auch die zweite Partie gerne gewonnen. Und das hätten wir wohl auch, wenn wir am Schluss nicht so gewechselt hätten, wie wir gewechselt haben. Aber das ist bei solchen Tests nicht so relevant wie in der Meisterschaft. Gegen die HGR hätten wir das Ergebnis besser gestalten können. Aber da stand mit Max Conzen in der ersten Hälfte ein Torhüter im Kasten, der uns noch ganz gut kennt. Und Linus Mathes hat auch einige Bälle weggenommen.

Ueberholz über den Panther-Cup, der von Freitag bis Sonntag stattfindet

Bei den letzten beiden eigenen Turnieren haben wir gewonnen. Es wäre cool, wenn uns das auch ein drittes Mal gelingen könnte. Siege helfen immer, allerdings ist das Feld diesmal stärker besetzt. Jonas Kämper und Simon Wolter werden weiter fehlen. Ein paar Spieler mehr würden gut tun.

Ueberholz über den eher ungewohnten Austragungsort Burscheid

Bei einem solchen Turnier ist das nicht so wild. In der Saison ist es besser, wenn man in der Halle spielt, in welcher man auch trainiert. Aber das soll keine Ausrede sein. Es wird ja auch wieder Partien in Burscheid und Wermelskirchen geben.

Ueberholz über den DHB-Pokal, in welchem den Bergischen Panthern die erste Vorqualifikationsrunde erspart bleibt

Für mich persönlich ist das als Wermelskirchener ein Glück. An dem Wochenende findet bei uns ja die große Kirmes statt. Am Freitagabend wird es nach dem Training dort einen Mannschaftsabend geben. Matinee bin ich auch unterwegs. Mal sehen, wen ich noch rumkriege. Robin Eigenbrod ist dafür normalerweise auch immer zu haben. Aber er wird ja bald Papa. Mal schauen, was da geht.

Ueberholz über die Ziele in der neuen Saison

Es wäre super cool, wenn wir einen ähnlichen Rang wie in der vergangenen Spielzeit einnehmen könnten. Aber ich gebe ehrlich zu, dass ich die Hälfte der Mannschaften nicht kenne, mit denen wir es zu tun bekommen. Tendenziell ist die Liga stärker geworden und wird sehr knifflig. Ziel ist es, möglichst schnell in einen Bereich zu kommen, in welchem man keinen großen Stress hat.

Ueberholz über seine Treue zu den Panthern

Ich bereue es nicht, hier jetzt ins zehnte Jahr zu gehen. Es passt halt sehr viel – vom kurzen Anfahrtsweg bis zu vielen Freunden in der Mannschaft.

Ueberholz über den großen Reiz, mal in der 2. Liga zu spielen

Früher war das sicher ein Ziel. Jetzt müsste schon viel zusammenkommen, weil ich dann ja auch ein, zwei Jahre als Profi unterwegs wäre. Grundsätzlich ausschließen will ich das nicht.

Ueberholz über sein Kapitänsamt

Dass ich erneut dazu gewählt worden bin, hat sicher etwas mit der Position auf dem Feld zu tun und dass ich zu vielen einen guten Draht habe. Ich glaube zudem, dass ich auch außerhalb des Spielfeldes ein ganz guter Ansprechpartner bin. Ich bin gerne die vermittelnde Person – da kann man mich gut hinschieben.

Ueberholz über die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn

Erst einmal habe ich Lust, noch das eine oder andere Jährchen gerne auf dem Niveau zu spielen, wenn die Knochen mitmachen. Und dann muss ich einmal sehen, wie es weitergeht. Ganz werde ich mit dem Handball nicht abschließen, das werde ich nicht packen. Ich sehe mich schon in der Trainerrolle, obwohl die Lizenz abgelaufen ist. Es hat mir viel Spaß gemacht, Jugendmannschaften zu trainieren.

Hobby

Zu den sportlichen Leidenschaften des Justus Ueberholz gehört auch das Tennisspielen. „Darin werde ich mehr Zeit investieren, wenn meine handballerische Laufbahn irgendwann mal beendet sein wird“, kündigt der leidenschaftliche Sportler, der am 7. Mai 1994 geboren ist, an. Beim TC GW Wermelskirchen („Ich wohne in der Nähe“) wird man sich gewiss darüber freuen.