Turnier soll wieder Volltreffer werden

Der Fußballnachwuchs aller Altersklassen wird an diesem Wochenende auf den Plätzen in Hackenberg wieder mit unbändigem Einsatz beim großen Turnier im Einsatz sein.

Am Wochenende steigt die 38. Auflage des Pfingstturniers der SG Hackenberg.

Von Peter Kuhlendahl

Zur 38. Auflage des Pfingstturniers der SG Hackenberg an diesem Wochenende gibt es eine seit vielen Jahren herbeigesehnte Neuerung. Der Aschenplatz ist endlich Geschichte, und der neue Kunstrasenplatz kommt zum Einsatz. Ansonsten wird die Veranstaltung von diesem Freitag bis zum Pfingstsonntag in der gewohnten Manier über die Bühne gehen. In der Folge eine Übersicht, was beim Turnier passiert und was es noch rund um die SGH gibt.

Hat der neue Kunstrasenplatz bereits im Vorfeld Auswirkungen gehabt?

Diese Frage beantwortet SGH-Jugendleiter Jürgen Langbein, der auch Turnierleiter ist, eindeutig: „Ja. Wir waren sehr schnell ausgebucht. Natürlich gab es dann auch wieder Absagen, die wir durch Nachrücker von der Warteliste kompensieren konnten.“ Erfreulich sei zudem, dass es nach langer Zeit wieder einen Wettstreit für A-Juniorenteams gibt.

In welchen Altersklassen wird gespielt?

In sämtlichen Altersklassen der Junioren. Angefangen bei den Bambini beziehungsweise der G-Jugend bis zur A-Jugend. Ein Turnier für den weiblichen Nachwuchs wird es nicht geben.

Wie viele Teams sind am Start?

Genau 101. „Wir hätten bis zu 120 Mannschaften spielen lassen dürfen. Dies hätte aber den zeitlichen Rahmen gesprengt“, berichtet Langbein. Der zeitliche Rahmen wäre deshalb gesprengt worden, da die Hackenberger vom Verband die Vorgabe haben, dass ein Spiel 20 Minuten dauern muss.

Welche Altersklassen müssen wann ran?

Los geht es am Samstagmorgen um 9.30 Uhr mit dem Turnier für die F-Jugend des Jahrgangs 2015 und den D-Junioren. Ab 14.30 Uhr greifen dann die F-Junioren des Jahrgangs 2014 und die A-Junioren ins Turniergeschehen ein. Anpfiff am Sonntag ist ebenfalls um 9.30 Uhr. Hier sind die E-Junioren (Jahrgang 2013), die C-Junioren sowie die Bambini im Einsatz. Ab 14.30 Uhr kämpfen dann die B-Junioren und die E-Junioren des Jahrgangs 2012 auf den Plätzen um den Turniersieg.

Wird auf Groß- oder Kleinfeldern gespielt?

Sowohl als auch. Die A- und B-Junioren spielen in normaler Teamstärke auf dem neuen großen Kunstrasenplatz. Dies war auch für die C-Junioren angedacht. Da dort aber nun 14 Teams mitmischen, spielen die, wie auch der Rest der Nachwuchsteams, auf Kleinfeldern.

Bei den A-Junioren geht es um einen besonderen Pokal.

Seit Jahrzehnten wird beim Turnier des ältesten Jahrgangs um den Wanderpokal des Remscheider General-Anzeigers gespielt. In den vergangenen Jahren war dies bei den B-Junioren. Nun messen sich die Spvg. Hagen, die Spvg. Steinhagen, der KFC Uerdingen, der Dorstfelder SC und die Gastgeber um diese besondere Trophäe bei der A-Jugend.

Die ersten Bälle rollen aber bereits am Freitagabend.

Da beginnt das Wochenende seit einigen Jahren mit zwei Turnieren. Ab 18 Uhr finden zum einen ein Einladungsturnier der Stadtsparkasse Remscheid, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, und ein Hobbyturnier statt. Gemeldet dafür haben acht beziehungsweise zwölf Mannschaften.

Ohne den Hauptsponsor wäre für die SGH kaum möglich, das Turnier zu stemmen.

„Aus diesem Grund können wir uns wieder herzlich bedanken“, sagt der SGH-Vorsitzende Joachim Weber. „Wir sind seit nun fast 40 Jahren sehr gerne dabei. Dieses Turnier ist ein Aushängeschild für die gesamte Region“, betont Peter Hardebeck. Das Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Remscheid bedankt sich in diesem Zusammenhang außerdem bei den vielen Ehrenamtlern des Vereins.

Sind die Ehrenamtler ein weiterer Grund, warum das Turnier so lange Bestand hat?

In der Vergangenheit gab es auch immer mal wieder andere Vereine im Fußballkreis Remscheid, die am Pfingstwochenende Turniere veranstaltet haben. „Überlebt“ hat nur das der Hackenberger. „Bei uns ist eben der Zuspruch der Eltern weiter großartig“, lobt Joachim Weber den Zusammenhalt im Verein.

+ Sie tragen dazu bei, dass die 38. Auflage des Pfingstturniers der SG Hackenberg stattfinden kann: Peter Hardebeck (Stadtsparkasse), Joachim Weber, Beate Wagemann, Fred Schulz (Schulz, Wessel & Partner), Bernd Härtel und Jürgen Langbein (v.l.). © Peter Kuhlendahl

Lob gibt es aber auch für eine andere Stelle.

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Remscheid war sehr gut“, sagt SGH-Geschäftsführerin Beate Wagemann. Der Draht zwischen dem Verein und der Verwaltung glühte seit Monaten.

Sind in diesem Jahr internationale Gäste dabei?

Eine Nachwuchsmannschaft aus dem niederländischen Landgraaf ist am Start. „Allerdings reisen die morgens an und fahren nach dem Ende ihres Turniers wieder zurück“, berichtet Wagemann. Ansonsten hätte es einige Anfragen von ausländischen Teams gegeben. „Allerdings wollten alle finanzielle Unterstützung für ihre Teilnahme. Das machen wir grundsätzlich nicht“, sagt der SGH-Vorsitzende Joachim Weber.

Dennoch gibt es viele Übernachtungsgäste.

In der angrenzenden Albert-Schweitzer-Realschule werden rund 170 Personen schlafen. „Alleine 100 werden aus Steinhagen erwartet“, sagt Bernd Härtel, der 2. Vorsitzende, der die Übernachtungen koordiniert. Zum festen Bestandteil des Turniers gehören auch Aktive und Betreuer aus Remscheids Partnerstadt Pirna in Sachsen. Vom VfL Pirna-Copitz werden rund 32 Personen erwartet. Zwei C-Junioren-Teams sind am Start.

Das Turnierwochenende steht aber nicht nur im Zeichen des Fußballs.

Auch der gesellige Teil kommt wie immer nicht zu kurz. Auf der Anlage sind eine Zeltstadt und eine Bühne für die sogenannte „Nachspielzeit“ errichtet worden. Am Samstag und am Sonntag wird hier jeweils bei den entsprechenden Kaltgetränken und Cocktails ab 19 Uhr bis Mitternacht gefeiert. Am Samstag wird „Florian D“ mit Party-Hits, Schlager und Oldies für Stimmung sorgen. Am Sonntag tritt Lina Marrocco mit ihrer Band auf.

Geburtstag

Am 27. November wird die SG Hackenberg 50 Jahre alt. Gefeiert wird allerdings nicht im Spätherbst, da die Zeltpreise für eine Party mittlerweile astronomische Summen erreicht haben, sondern bereits am Samstag, 26. August. In der Lenneper Altstadt steigt von 18 bis 0 Uhr eine große Sause. Höhepunkt wird ab 20 Uhr der Auftritt der Kölner Band „Kaschämm“ sein, die mit kölscher Cover-Musik für Stimmung sorgt. Aus sportlicher Sicht soll im Jahr 2024 noch eine Veranstaltung der Hackenberger zum runden Geburtstag folgen.