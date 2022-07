Turnier kann kommen

Handball: Panther siegen erneut

Die Bergischen Panther bleiben in der Vorbereitung ungeschlagen. Auch die HSG Gevelsberg-Silschede kam beim Testspiel gegen den Drittligisten nicht für eine Überraschung in Frage, verlor in der Max-Siebold-Halle in Hilgen am Samstagmittag mit 25:40 (10:21).

Wieder griff über weite Strecken die neue Stärke der Panther – das Tempospiel. Das war gut anzusehen, was die Schaltzentrale um Simon Schlösser und David Bleckmann initiierte. Oft genug konnte der westfälische Oberligist nur staunend zuschauen, wenn die Abwehr abgeräumt wurde und der Abschluss überwiegend von den Außenpositionen erfolgte. Dort überzeugten die Blum-Brüder Timo und Jan sowie Moritz Görgen.

So lobte Trainer Marcel Mutz seine Mannschaft dann hinterher auch im Kreis, bevor er sie ins Wochenendfrei schickte: „Da waren einige richtig gute Dinge bei.“ Übersehen wird er aber nicht die Panther-Anfälligkeit bei Anspielen an den Kreis. Und dass es in der Schlussphase kurz wieder ein paar Momente gab, in der man unnötig die Zügel schleifen ließ. Aber ein bisschen was muss man ja auch noch zu tun haben, bis der Ernstfall Anfang September eintritt.

Jetzt freuen sich alle erst einmal auf das eigene Turnier, zu welchem zwischen Freitag und Sonntag auch Gäste aus Belgien erwartet werden. Dann dürfte sich der Kader so langsam wieder füllen. Unter anderem fehlten Max Conzen, Justus Ueberholz und Henning Padeken.