TuRa Süd wählt ein neues Vorstandstrio

Mitglieder geben ihr Votum ab.

Remscheid. Mit einem neuen Vorstand geht TuRa Süd die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft an. Nach dem freiwilligen Rückzug von Karsten Mitterholzer, Nancy Reifenstahl und Martin Goldbaum votierten die Mitglieder bei ihrer turnusmäßigen Versammlung für folgendes Trio: Gabriele Nazzareno (1. Vorsitzender), Antonio Piperato (Geschäftsführer) und Evelyn Wahle (Kassiererin). Nazzareno spielt immer noch Fußball in der 1. Mannschaft in der Kreisliga A, war auch schon für den FCR, den TSV Ronsdorf und den SSV Sudberg am Ball. Gemeinsam mit Piperato (auch noch Akteur der Ersten) hat er die Mannschaft vor zwei Jahren aufgebaut. Piperato kennt die Spielklasse wie seine Westentasche – unter anderem von früheren Stationen bei der 1. Spvg. Remscheid und den TS Struck,

Wahle kümmert sich als Jugendleiterin schon zwei Jahrzehnten intensiv um die Nachwuchsarbeit bei den Bliedinghausenern. Die jungen Sportler sind für sie eine Herzensangelegenheit. Für die kommende Zeit hat man sich viel vorgenommen. So soll der Ersten mittelfristig der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen. Weitere formulierte Ziele sind: Jugend-Teams in allen Altersklassen aufbieten zu können, eine Frauen-Mannschaft aufzubauen und andere Sportarten des Clubs (Laufen, Turnen, Badminton) zu unterstützen. -ad-