TuRa Pohlhausen Tennis lockt mit seinem Turnier sogar Teilnehmer aus Bayern an

Endlich wieder Tennissport in Turnierform. Endlich wieder fröhliche Menschen. Endlich wieder feine Ballwechsel. Endlich wieder beste Stimmung (über fünf Tage). Das Herren-Doppel-Turnier 77+ von TuRa Pohlhausen Tennis erfüllte alle Erwartungen. Was war das nur für eine in jeglicher Hinsicht großartige Veranstaltung, zu welcher der aufmerksame Ausrichter, die motivierten Aktiven (hier im Hintergrund mit Marc Wolter) und die vielen Zuschauer gleichermaßen beitrugen.