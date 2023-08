Türkiyemspor zieht die 2. Mannschaft zurück

Fußball: Wenige Tage vor dem Start in der Kreisliga B

Remscheid. Von einem gelungenen Start in die Fußball-Saison 2023/2024 kann man auf Kreisebene wahrlich nicht sprechen. Gleich am ersten Spieltag war der BV 10 Remscheid am vergangenen Sonntag in der Kreisliga A beim Hastener TV nicht angetreten, hatte die drei Punkte abgeschenkt, weil nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Bitter.

Weniger werden die Sorgenfalten bei den Funktionären des Fußballkreises Remscheid jedoch nicht. Denn jetzt gibt es auch betrübliche Kunde aus der Kreisliga B. Genauer gesagt: aus der Gruppe 2. Dort beginnt die Spielzeit zwar erst am nächsten Wochenende, doch schon jetzt hat ein Verein eines seiner Teams zurückgezogen. Türkiyemspor Remscheid II wurde bereits aus der Wertung genommen. Statt aus zwölf Mannschaften besteht die Gruppe nur noch aus elf. Weiß man nun um die Gerüchte, die sich um einen möglichen Rückzug des BV 10 Remscheid III aus der identischen Staffel ranken, verbessert das die Stimmungslage nicht. Sollte es so kommen, was aber von keiner Seite bestätigt ist, wären es nur noch zehn Teams in der Gruppe 2.

Zurück zu Türkiyemspor: Allgemein war damit gerechnet worden, dass der Club aus Reinshagen seine Erste zurückziehen würde. Die gehört der Kreisliga B, Gruppe 1, an. Sie wird nach einem Entscheid des Bezirkssportgerichts mit drei Minuspunkten in die Saison starten und muss in der Hinrunde zu jedem Spiel die Kreisaufsicht bezahlen.

Ursprünglich war das Urteil nach Vorfällen bei einem Match bei TuRa Pohlhausen in der zurückliegenden Spielzeit noch heftiger ausgefallen. Damals hatte man sich am Kreis auf neun Minuspunkte festgelegt. Dagegen war Türkiyemspor in Widerspruch gegangen. Mit der Folge, dass das Strafmaß auf Bezirksebene dann aber deutlich reduziert wurde.

Manch einer mutmaßte nun, dass Türkiyemspor die Erste zurückziehen könnte. Um die Spieler in der Zweiten spielen zu lassen. Dann ohne Punkteabzug. Und ohne die angeordnete Kreisaufsicht. Manchmal kommt ja alles ganz anders . . . ad