Pfingstturnier:  türkische Gäste fliegen am Donnerstag ein

Beim großen Nachwuchsturnier der SG Hackenberg am kommenden Pfingstwochenende dürfen und werden sich alle Beteiligen wieder als Gewinner fühlen.

Von Peter Kuhlendahl

Die gute Nachricht vorab: Die Gäste aus der Türkei werden am Donnerstagmittag einfliegen. Die Teams und Betreuer des FC Kirsehir nehmen ab Samstag am 34. Pfingstfußball-Turnier der SG Hackenberg teil. Allerdings ereilte die SGH-Verantwortlichen auch eine schlechte Nachricht: Die angekündigten Mannschaften aus dem polnischen Mragowia haben ihre Teilnahme abgesagt.

NEUER TRAINER A-JUNIOREN Ab der neuen Saison gibt es bei der SG Hackenberg auch wieder eine A-Jugend. Und einen neuen Trainer: Tim Klammer wird das Team betreuen. Der war zuletzt Co-Trainer beim Dabringhauser TV und davor beim VfL Lennep.

Der Grund sei der Bombenanschlag bei einem Popkonzert in Manchester vor wenigen Tagen gewesen. Die Eltern der polnischen Nachwuchsfußballer hatten sich mit großer Mehrheit gegen die weite Reise aufgrund von Sicherheitsbedenken entschieden. „Damit ist der Terror auch irgendwie bei uns angekommen“, erklärt der SGH-Vorsitzende Joachim Weber, der aber auch Verständnis für die Entscheidung hat: „Ich wüsste auch nicht, wie ich entschieden hätte, wenn ich noch Kinder in diesem Alter hätte.“ Vor einigen Wochen hatten bereits zwei Teams aus Indien aufgrund des Bombenanschlags auf den Teambus von Borussia Dortmund abgesagt.

Rund 65 Übernachtungsgäste gibt es nun weniger in den kommenden Tagen. Die Halle 4 des Sportzentrums Hackenberg wird jetzt nicht mehr als Schlafsaal gebraucht. Allerdings gibt es noch jede Menge weitere Mannschaften und ihre Betreuer, die Rund um die Sportanlagen in Hackenberg nächtigen. Wie die Teams des VfL Pirna Copitz aus Sachsen, die seit Jahren Dauergäste des Turniers sind.

Die Alpenstürmer spielen am Samstag zur Party auf

Während die Spiele des Nachwuchses am Samstagmorgen beginnen und bis Montagnachmittag dauern, geht es am Freitagabend mit dem Einladungsturnier der Stadtsparkasse Remscheid los. Da sich dies einer großen Beliebtheit erfreut, hat die SGH außerdem noch ein Hobbyturnier ins Leben gerufen. Die Teilnahmeplätze sind alle vergeben.

Die sieht bei den Jugendturnieren anders aus. Zwar sind da fast alle Turniere von den Bambini bis zu den B-Junioren und bei den U17-Mädchen ausgebucht. „Aber wir können jedes Team, das auch kurzfristig auf der Anlage auftaucht, im Spielplan unterbringen“, erklärt Michael Bagusch, der 2. Vorsitzende.

Neben dem Fußball kommt aber auch das Feiern nicht zu kurz. Am Samstag (19 Uhr) werden „Die Alpenstürmer“ das große Festzelt in eine Partyzone verwandeln. Am Sonntag (19 Uhr) spielt die Band „Fachwerk“ auf.